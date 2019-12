Help De Zonnebloem met het vinden van een vakantieaccomodatie, heeft u tips?

Uit recent onderzoek blijkt dat veel mensen in een rolstoel graag zelfstandig met hun partner of vrienden op vakantie gaan. Voor deze mensen biedt de Zonnebloemwebsite www.zonnebloem.nl/vakanties naast een overzicht van bijna 60 toegankelijke accommodaties, ook tips voor het regelen van vervoer (waaronder de aangepaste Zonnebloemauto), wordt met behulp van filters per accommodatie duidelijk vermeld welke hulpmiddelen op de locatie aanwezig zijn en staan per accommodatie tips voor een dagje uit in de buurt.

Aangepaste vakantie is meer dan toegankelijkheid

Annelies Koppers, projectleider vakanties op maat: “Ook dit jaar gaan weer meer mensen tijdens de Kerstvakantie erop uit. Een stedentripje, bezoek aan een Kerstshow in een tuincentrum of een weekje wintersport. Voor mensen in een rolstoel is op vakantie gaan allerminst vanzelfsprekend. Een kwart van de mensen die gebruikmaken van een rolstoel ervaart allerlei uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid van hotels en vakantiehuisjes in Nederland, bij gebruikers van een elektrische rolstoel is dit percentage vele malen hoger.

Maar dit is niet het enige uitdaging. Wanneer je in een rolstoel zit, betekent ‘op vakantie gaan’ veel meer dan alleen het uitzoeken van een toegankelijke accommodatie. Vaak is ook aangepast vervoer van en naar de locatie nodig en is er behoefte aan hulpmiddelen (zoals een hoog/laag-bed) en zorg op locatie. Vanaf nu biedt de Zonnebloem een handige website die hierover heldere informatie biedt. Op deze manier wordt het organiseren van een vakantie op maat een stuk eenvoudiger.”

De Zonnebloem heeft een jarenlange ervaring in het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Tot nu toe waren dit vakanties in groepsverband, vaak georganiseerd door lokale afdelingen van de Zonnebloem of vakanties op het volledig aangepaste cruiseschip MPS de Zonnebloem. Al deze vakanties bieden een combinatie van accommodatie, vervoer en zorg op maat.

Hugenpothhuis

Eén van de aangepaste locaties is het Hugenpothhuis in Loenen, tussen Arnhem en Apeldoorn. De Stichting Baron van Hugenpoth tot Aerdt heeft deze aangepaste vakantiewoning speciaal laten bouwen voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit landelijk gelegen, knusse huis is van veel gemakken voorzien. Zo zijn hebben alle drempels drempelhulpen, zijn de deuropeningen 90 cm breed, is het aanrecht in hoogte verstelbaar, staan in de slaapkamer hoog/laag-bedden en is de badkamer aangepast.

Heeft u tips voor toegankelijke vakantieaccomodaties? Reageer dan hieronder.