Nieuwe wissels, maar niet altijd langere treinen vanuit Nijmegen

door Freke Remmers

Het was even doorbijten afgelopen herfstvakantie: vijf dagen lang was er geen treinverkeer mogelijk van en naar Nijmegen door werkzaamheden aan het spoor. Dat zorgde op de eerste werkdag voor lange wachtrijen voor het vervangende busvervoer. Maar de reizigers zouden het daarna makkelijker krijgen: omdat er extra wissels gelegd werden, konden er daarna langere treinen rijden richting Utrecht.

Niet iedere reiziger merkt daar iets van. Sowieso moest de NS wachten tot de nieuwe dienstregeling die afgelopen zondag inging, maar ook nu is niet iedere trein extra lang. Daardoor is het op bepaalde tijdstippen nog steeds flink zoeken naar een zitplaats.

'Langere treinen als dat nodig is'

'Er rijden wel langere treinen, maar alleen als dat nodig is. Dat monitoren wij en plannen op basis van de verwachting', licht een woordvoerder toe. 'Zo kan het zijn dat we om 6.30 uur wel twaalf treindelen hebben rijden, maar om 6.45 uur maar acht.' Vóór de werkzaamheden konden maximaal tien treindelen op de Nijmeegse perrons staan.

Wie desondanks toch in een overvolle trein zit, kan dat melden via de druktemeter in de NS-app. 'Ook dat nemen we mee in onze monitoring', aldus de woordvoerder.

