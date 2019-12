Klimaatpilot Oost Gelre moet effect van sneeuwbal krijgen

De afgeronde pilot Klimaat Klaor in Oost Gelre moet het effect van een sneeuwbal krijgen. Aangezwengeld door een promotiefilmpje met klimaatdoelen van een boer, een ondernemer, een basisschool en een crossclub. 'We willen het uitrollen naar andere gebieden', zegt Peter Schrijver van het Waterschap Rijn en IJssel.

Het waterschap is met de gemeente Oost Gelre de initiatiefnemer van de pilot, al wordt met name gebiedsmakelaar Richard Trenning als 'kartrekker' naar voren geschoven.

Trenning is met inwoners, boeren en ondernemers aan de slag gegaan met projecten voor Klimaat Klaor. Hij presenteerde woensdagmiddag in het gemeentehuis in Lichtenvoorde een promotiefilm van de pilot, in het bijzijn van leerlingen van basisschool Antonius uit Vragender.

'Boerenstuwen'

Trenning fietst in het filmpje, dat door hemzelf werd samengesteld, van project naar project. Hij praat met melkveehouder Erwin Nijrolder uit Vragender die op zijn land 'boerenstuwen' heeft aangelegd, oftewel slootjes. 'Daardoor stroomt het water minder hard naar Lichtenvoorde', zegt Nijrolder, die ook groen heeft geplant om het water in de bodem vast te houden.

Vragender ligt namelijk op een bult en bij hoosbuien als in 2010 stroomt het water naar het lager gelegen Lichtenvoorde, waarvan delen in 2010 blank stonden. 'Dat willen we niet als waterschap en daarom hebben we maatregelen getroffen', zegt Schrijver over bijvoorbeeld de aanleg van grote retentievijvers. 'Waar het water valt, willen we het vasthouden.'

Klimaatbomen

Onderneemster Karin Rog van Dusseldorp Infra in Lichtenvoorde heeft bij het bedrijf drie zogenaamde klimaatbomen geplant en ze hoopt dat vele ondernemers op het industrieterrein dat voorbeeld volgen. De Antoniusschool in Vragender heeft een plan ontworpen voor een groen schoolplein en de volgende stap is dat ze het plan daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Er zijn ook beelden van de Zwarte Cross, op de crossbaan van de Motorclub en Auto Club Lichtenvoorde (MACL). De crossclub heeft wadi's aangelegd en gaat 5.000 planten en bomen planten, om het water op het - daardoor groene - circuit vast te houden. 'We gaan van een bos van 2,5 hectare een natuurbos maken, dat we als natuur respecteren', zegt Aloys Ressing van de MACL.

'Mooi startpunt'

Klimaat Klaor is een pilot. 'Nu begint het pas', zegt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. 'Aan elk project moeten het klimaat hangen. Dit is een mooi startpunt.'

Trenning wijst op het toenemende aantal boeren dat een waterbeheerplan wil maken. 'Deze pilot moet het effect krijgen van een sneeuwbal en met dit filmpje willen we ook elders de mensen enthousiasmeren', aldus de gebiedsmakelaar.

