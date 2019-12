Thijmen (6) schenkt zijn verzameling kroonkurken aan zieke Zoë

Eerder dit jaar deed het gezin in het programma Gelderland helpt een oproep voor kroonkurken. Veel Gelderlanders waren geraakt door de oproep en gaven aan mee te willen sparen en ook een inzamelpunt te willen worden voor de actie voor Zoë.

Zoë heeft epilepsie en is halfzijdig verlamd, hierdoor is ze afhankelijk van een rolstoel. Wat haar vooruitzichten zijn is nog niet duidelijk . 'We leven met de dag en genieten volop', laat moeder Stephanie weten.

Foto Omroep Gelderland: Zoë in haar rolstoel

Onder de indruk

Inmiddels heeft de actie een bedrag van 13.000 euro opgeleverd. Stephanie is onder de indruk. 'Het geeft zo'n fijn gevoel dat zoveel mensen met ons meeleven.'

Uiteindelijk is er 30.000 euro nodig voor het aanschaffen van een rolstoelbus. De bus is nodig, omdat Zoë groter wordt en ze binnenkort een andere rolstoel krijgt. 'Haar huidige rolstoel past nog in de auto maar als ze straks een andere rolstoel krijgt, wordt dat lastig want die is elektrisch en een stuk groter. Daarnaast wordt Zoë zwaarder en wordt tillen lastiger', laat moeder Stephanie weten.

Verrassing

Tijdens het programma Kerst Vier Je Samen met Sonja Booms en Frans Duijts, werd er aandacht besteedt aan de actie voor Zoë. Moeder Stephanie dacht dat ze uitgenodigd was, om een oproep te doen voor nog meer kroonkurken, maar niets was minder waar. Wat zij namelijk niet wist was dat de 6-jarige Thijmen met zijn moeder speciaal naar de studio was gekomen om zijn eigen verzameling kroonkurken te overhandigen.

Thijmen heeft altijd kroonkurken gespaard. Hij gebruikte de kurken om daarmee te spelen. 'Hij zocht altijd uit welke kroonkurk hij al had en vond het leuk om ze op kleur te leggen. Daar kon hij zich uren mee vermaken', vertelt moeder Charlaine. Toen zij de oproep van Zoë op tv zagen, wilde Thijmen gelijk zijn kurken aan Zoë geven.

En of dat nog niet alles was, had Frans ook nog een verrassing voor haar. Esther Stegeman ging namens Kerst Vier Je Samen op pad langs verschillende bedrijven om daar kroonkurken op te halen.

Dit was niet voor niks het leverde uiteindelijk twee aanhangwagens vol kroonkurken met een gewicht van 2180 kg.

Voor Stephanie was deze actie een extra steuntje in de rug, zeker omdat het met de gezondheid van Zoë de laatste tijd niet goed ging en zij eigenlijk net weer terug was uit het ziekenhuis. Hierdoor kon zij er zelf ook helaas niet bij zijn tijdens de uitzending. Maar dat zoveel mensen mee willen helpen en mee sparen geeft het gezin energie en kracht om door te gaan met deze actie.

Kijk hieronder naar het verhaal van Stephanie en zie hoe zij verrast werd.

Wilt u meer kerstwensen zien? Kijk hier de hele uitzending van Kerst Vier Je Samen.