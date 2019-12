Dode vissen in vijver Herwijnen

In een vijver aan de Meerenburg in Herwijnen zijn dode vissen aangetroffen. Volgens woordvoerster Lotte Kaatee van Waterschap Rivierenland waren de vissen al langere tijd dood. Daardoor is het volgens haar moeilijk om een oorzaak aan te wijzen.

Leden van Hengelsportvereniging Herwijnen hebben dinsdagavond zuurstof in de vijver gepompt. Volgens Kaattee was het zuurstofgehalte inderdaad laag, maar wat zou helpen is groen in het water, regen en doorstroming. Dat laatste is moeilijk in een vijver.

Er is nog gekeken naar de nabijgelegen riooloverstort, maar daar zwommen juist veel vissen en daar is het zuurstofgehalte prima. Vissen hebben het volgens Kaatee ook snel door als het zuurstofgehalte niet goed is. Ze zwemmen dan ergens anders heen.