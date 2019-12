Honderden kerstpakketten voor gezinnen in Duiven, Zevenaar en Westervoort

'Ik vind het hartstikke geweldig zo met de feestdagen, dat je dan toch wat extra's hebt met de kerst', zegt een vrouw die met man en kind een pakket komt ophalen.

Haar man vertelt: 'Het gaat wel steeds beter met ons, het gaat weer de goeie kant op, maar we hebben wel moeilijke jaren gehad. Het is fijn dat we nu dankzij dit pakket toch een kaarsje kunnen aansteken bij het eten'. Zijn vrouw vult aan: 'Je moet dankbaar zijn met die extra kleine dingen, ook gewoon voor de kinderen, dat je het gezellig kan maken'.

Mensen blij maken

'Het is altijd heel bijzonder', vertelt Rob Vissers. Hij is voorzitter van Stichting Winterevenementen in Duiven. 'Ik laat me altijd indelen om de pakketten mee uit te delen, omdat het echt leuk is om mensen er blij mee te maken.'

Janiek Kroon van de Rotary Club, die het uitdelen van de kerstpakketten organiseert, voegt toe: 'Wij willen gewoon graag kerst brengen bij mensen in hun hart, dat kunnen wij met onze club realiseren en wij willen gewoon die maatschappelijke betrokkenheid laten zien.'

Erfenis

Het is de veertiende keer dat Stichting Winterevenementen kerstpakketten uitdeelt aan gezinnen in Duiven, Zevenaar en Westervoort. De stichting financiert de pakketten met de opbrengst van de ijsbaan in Duiven.

Dit jaar zijn de pakketten extra speciaal, want een 94-jarige vrouw uit Duiven liet haar erfenis na aan de stichting. Van die duizenden euro's moesten bonnen van een speelgoedwinkel gekocht worden, voor in de kerstpakketten. Dat was de wens van de vrouw. En dus kunnen de kinderen dit jaar extra speelgoed uitzoeken.

