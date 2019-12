Burgemeester Nunspeet: ophef rond raadslid onterecht, geen belangenverstrengeling

Burgemeester Van de Weerd van Nunspeet vindt de ophef rondom SGP-raadslid Van de Weerd (geen familie) onterecht. Hij reageert daarmee op beschuldigingen van omwonenden van het voormalige postkantoor. Die verwijten het raadslid dat hij een dubbele pet op heeft. Het raadslid is namelijk ook makelaar en verkoopt de nieuw te bouwen appartementen, al voordat er door de gemeenteraad een vergunning is afgegeven voor de bouw daarvan.

door Rik Kapitein

Omwonenden uitten afgelopen weekend bij Omroep Gelderland hun bezwaren tegen de bouw van het appartementencomplex. Naast de beschermde dieren en hun uitzicht, zien zij echter nog een probleem. De makelaar, die de appartementen al sinds mei in de verkoop heeft, is ook raadslid namens de SGP. En omdat die partij voorstander blijkt te zijn van dit project, trekken zij de onafhankelijkheid van het raadslid in twijfel.

De zaal uitgelopen

Raadslid Van de Weerd begrijpt de ophef, maar benadrukt dat er niets aan de hand is. 'Ik heb me altijd aan de regels gehouden', zegt hij in gesprek met Omroep Gelderland. 'Ik ben steeds de zaal uit gelopen als het over dit onderwerp ging, en zal donderdag ook niet mee stemmen hierover. Ik heb ook nooit met mijn fractiegenoten gesproken over dit onderwerp: dat hebben we ook duidelijk zo afgesproken met elkaar.'

Burgemeester Van de Weerd bevestigt dat het raadslid zich aan alle afspraken heeft gehouden. 'Als iemand persoonlijk betrokken is bij een onderwerp, verlaat hij de zaal. Die afspraak hebben we, en dit raadslid houdt zich daar ook keurig aan.' Volgens de burgemeester is dat ook de beste manier van werken. 'Je hebt nou eenmaal te maken met raadsleden uit het dorp, dus er is af en toe persoonlijke betrokkenheid. Door op zo'n moment niet mee te doen met de beraadslaging, zorgen we dat de integriteit van het raadslid geborgd is.'

Aangrijpen

Het raadslid begrijpt dat de bewoners zijn dagelijks werk nu aangrijpen om de bouw van het appartementencomplex tegen te gaan. 'In zulke situaties zie je vaker dat alles er bij getrokken wordt. Maar het is heel normaal dat een makelaar al iets verkoopt, onder voorbehoud. In dit geval is dat voorbehoud het verkrijgen van een vergunning. Dat heb ik eerder gedaan, en zolang ik me niet met de beraadslaging bemoei, mag dat gewoon.' Overigens zijn er nog geen koopcontracten getekend. 'Maar als de raad donderdag toestemming geeft, zijn er vrijdag wel appartementen verkocht.'

Op die vroege verkoop wil de burgemeester niet ingaan. 'Daarvoor moet je bij de makelaar zijn', zegt hij. Wethouder Jaap Groothuis gaf eerder al wel aan dat hij persoonlijk een andere keuze gemaakt zou hebben. 'Het mag wel, maar handig is het niet', zei hij. Donderdagavond wordt het voorstel besproken in de raad.

