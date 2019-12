Tielse prestatieafspraken “Wonen” vastgelegd

De afspraken gaan vooral over de sociale huurmarkt. Voor verschillende buurten in Tiel gaan zij een visie opstellen. Hiermee krijgen verschillende plekken in Tiel in 2020 een duidelijke toekomstrichting. In buurten met een hoog percentage sociale huurwoningen zetten de partijen in op minder sociale huur. En in buurten met weinig sociale huurwoningen zetten zij in op het realiseren van sociale huurwoningen. Om dat laatste te bereiken stelt de gemeente in 2020 samen met de corporaties ondersteunend grondbeleid op.



Om te zorgen voor goed wonen in Tiel zetten partijen zich ook in om meer te ondersteunen bij overstappen van huur- naar koopwoningen en omgekeerd. Ook advies over het maken van aanpassingen in de woningen, zodat huurders langer zelfstandig kunnen wonen, hoort hier bij. Wat betreft duurzaamheid ligt de nadruk de komende jaren op isoleren en energiebesparen.



Foto: Jan Bouwhuis.



De ondertekenaars zijn van links naar rechts: Tjapko van Dalen (directeur KleurrijkWonen). Herman Suijdendorp (directeur SCW), wethouder Marcel Melissen, Gerard Klein Poelhuis (bewonersraad KleurrijkWonen) en Akkie Moret (Stichting huurdersplatform SCW)