Twee miljard voor de stikstofcrisis: wie gaat dat betalen?

De kosten voor het oplossen van de stikstofcrisis gaat in Gelderland twee miljard euro kosten. Wie dat gaat betalen, is eigenlijk simpel te beantwoorden: u, jij en ik.

door Gerwin Peelen

Maar hoe het betaald moet worden; dat is voer voor discussie. De provincie zegt dat er nog gesproken moet worden over de financiering. Er wordt in Arnhem nadrukkelijk gekeken naar Den Haag.

'We moeten daar nog over in gesprek, dat is echt een volgende stap. Maar als het met de Veluwe goed gaat, heeft heel Nederland daar profijt van', zegt een provinciewoordvoerder. Oftewel: de kosten voor het herstellen van de natuur op de Veluwe kunnen niet alleen voor rekening van Gelderland komen. 'En het gaat slecht met de Veluwe, laat dat duidelijk zijn.'



De provincie denkt dat er 800 miljoen euro nodig is voor het schoner maken van de binnenvaart. Een landelijk probleem, maar een derde van de vaarwegen loopt door Gelderland. De andere 1,2 miljard is nodig voor industrie, brouw, verkeer, agrarische sector en het herstel van de natuur.

Twee miljard euro is zo'n drie keer de begroting van de provincie. Maar als het in Gelderland om bedragen met veel nullen gaat, wordt er altijd naar de goudberg gekeken: de Nuon-gelden. Zo'n 4,4 miljard euro. 'Geen optie', zegt Frederik Peters van de VVD. 'Wij gaan niet ons vingertje opsteken om dat te betalen. De Nuon-gelden moet renderen, met de opbrengsten kunnen we onze ambities realiseren.'

Als het aan de VVD ligt betaalt het Rijk. 'Daar komen de regels vandaan.' Het CDA vindt het nog veel te vroeg om nu al te kijken naar wie er gaat betalen. 'Ik ben nog niet zover om nu al te zeggen: het moet uit dit of dat potje komen', zegt Gerhard Bos.

Hoezo twee miljard?

Ook hebben verschillende partijen nog vragen over hoe de provincie aan dat bedrag van twee miljard komt. Forum voor Democratie noemt het een schot voor de boeg. 'Het is een poging om het zo groot te maken, dat je Den Haag nodig hebt', zegt Arjan de Kok.

Bovendien denkt hij dat de maatregelen vanuit de sector moeten komen. 'Laat dit aan de vakspecialisten over, die weten wat de mogelijkheden zijn. En daar is geen twee miljard voor nodig.' En Forum wil daar zeker niet de Nuon-gelden voor gebruiken. 'Dat moet ten goede komen aan de burger.'

Ook Dirk Vreugdenhil van de ChristenUnie heeft vragen over het bedrag. 'Ik weet niet waar dit op gebaseerd is en ik denk dat het aan de vroege kant is. Misschien om aan het Rijk duidelijk te maken dat er een klep open moet gaan. Bovendien los je deze crisis niet op met een zak geld. Zo van we schrijven twee miljard af en dan zijn we er. Dit los je alleen op als we alles tegen het licht houden en opnieuw gaan nadenken over wat we willen beschermen. Die discussie moet je met elkaar voeren.'

'VVD wil alleen maar potten'

En Gelderland heeft dan wel de Nuon-gelden, andere provincies hebben dat niet. De provincies en het Rijk willen dat er eenduidig beleid komt. Toch denkt Marcel Bruins (50Plus) dat Gelderland er niet aan ontkomt om de Nuon-miljarden aan te boren. 'Er moet nu echt iets gebeuren. Het Rijk zal moeten bijdragen, maar wij zelf ook. De VVD wil alleen maar potten, je krijgt niets voor elkaar. Alleen maar omdat onze onderkoning (Jan Markink, red.) dat niet wil. Wat hij zegt, gebeurt.'

Peters - van de VVD - kan niets met die aantijgingen. 'Er zitten 55 mensen in de Statenzaal die zijn gekozen en daar wordt besloten. Gedeputeerde Staten hebben zich daar aan te houden, niets meer en niets minder.'

De PVV noemt het bedrag van twee miljard waanzin. 'Wij hebben geen stikstofprobleem, maar een bureaucratisch probleem.' Ook hekelt Marjolein Faber de cijfers over de stikstofuitstoot. 'Die wijken sowieso dertig procent af zegt het RIVM zelf en we weten niet wat voor data daarvoor wordt gebruikt.'

Oftewel: het is volgens Faber te onduidelijk waar de stikstofuitstoot vandaan komt. Twee boerenorganisaties stapten naar de rechter en die oordeelde maandag dat het RIVM voor het einde van dit jaar moet beslissen of alle data wordt vrijgegeven. Als het RIVM dat niet doet, moet dat helder worden gemotiveerd. Wachten op die uitkomsten wil Faber niet. 'De boel moet worden losgetrokken, bouwers en boeren moeten aan de slag.'