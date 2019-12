Musical De nacht van Flipje vrijdag in première

door Ton Arbouw

Het fruitbaasje Flipje is zeker te zien in deze voorstelling, maar er zijn flinke rollen weggelegd voor Flip en zijn vader Anton. Anton, gespeeld door Alfred van den Heuvel, is met zijn bessensapfabriek in de problemen gekomen. Bijna niemand wil nog bessensap kopen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Ook spoken uit een ver verleden bemoeien zich met de gang van zaken. Zou het allemaal goed aflopen? Niet voordat er allemaal hindernissen worden overwonnen natuurlijk. De nacht van Flipje zit vol met muziek, zang en dans. De voorstelling is deze maand zes keer te zien in Tiel.

Musical vraagt alles van je

Bij het vak musical komt heel veel samen, legt Julius de Vriend uit. Julius speelt de rol van Flip. 'Je moet spelen en zingen en dansen en dat blijft altijd een uitdaging. Je hebt te maken met decorstukken die om je heen naar beneden komen'.

Maar Julius heeft er vertrouwen in dat het allemaal goed komt op de première. De voorstelling De nacht van Flipje is in totaal zes keer in de Agnietenhof in Tiel te zien.