Zorgorganisatie Philadelphia krijgt van stagiaires een 8

Stagiaires geven Philadelphia Zorg in onder meer Nunspeet als leerbedrijf het rapportcijfer 8,0. De overgrote meerderheid is in zijn geheel gezien zeer tevreden over de stage en geeft hiervoor zelfs een 8,5. Mooie cijfers vindt Agnes Verhulst, directeur Medewerkersbelang. Maar helemaal tevreden is ze niet. “Sinds 2017 doen we dit stagiaironderzoek en voor het eerst zijn de scores iets gedaald. Daarom gaan we het programma iets aanpassen, want we vinden het heel belangrijk dat studenten een goede stage lopen; het zijn tenslotte onze collega’s van de toekomst.”

Jaarlijks lopen zo’n 1400 studenten stage bij Philadelphia. Als ze klaar zijn, krijgen ze een uitgebreide enquête die ingaat op vragen of de stagebegeleider voldoende beschikbaar was, ze bij iemand terecht konden met vragen en hoe de feedback was. En ook: was er voldoende ruimte om initiatief te nemen, is er voldoende kennis opgedaan en bood de stage voldoende uitdaging.

Werkdruk op locaties voor mensen met zware zorg

Vorig jaar gaven de stagiaires Philadelphia als leerbedrijf het cijfer 8,1, en een 8,7 over het geheel gezien van de stage. Verhulst vermoedt dat de cijfers dit jaar iets zijn teruggelopen vanwege de werkdruk op de locaties waar intensievere zorg wordt gegeven. 'Het aantal mensen dat zware zorg nodig heeft groeit. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking en autisme en gedragsproblemen. Vacatures voor het werken met deze doelgroep zijn steeds moeilijker in te vullen. Hierdoor neemt de werkdruk op onze collega’s toe. Zo komt ook de beschikbare tijd voor de stagiaire onder druk te staan. We vermoeden dat het daardoor komt, maar zeker weten doen we het niet.'

Nog meer handvatten voor stagebegeleiders

Philadelphia past nu het trainingsprogramma voor de stagebegeleiders aan. 'We hebben de basistraining aangepast en een training ontwikkeld waarin we de collega’s die stagiaires begeleiden laten oefenen met een acteur. Op die manier proberen we ze meer handvatten te geven zodat ze de beschikbare tijd nog beter kunnen inzetten.'

Extra’s voor stagiaires

Ook het programma voor de stagiaires zelf is aangepast. 'We bieden nu elke stagiaire een workshop agressietraining aan. Daarnaast bieden we ze ook een aantal trainingen aan uit ons Leerhuis voor vakinhoudelijke trainingen. We willen graag investeren in deze aankomende zorgprofessionals. Daarom werken we er hard aan om nog meer stagiaires enthousiast te maken over wat ze bij ons hebben geleerd.'