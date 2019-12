Horeca in Zevenaar baalt van belastingverhoging: 'Niet gastvrij'

Horecaondernemers in Zevenaar zijn niet blij met het plan van de gemeente om de belasting op onder andere terrassen te verhogen. B en W willen de zogeheten precariobelasting verhogen met 50%. Voor verschillende ondernemers betekent dit dat ze een paar duizend euro per jaar extra kwijt zijn.

door Lonneke Gerritsen

Zevenaar moet bezuinigen en heeft geen geld meer voor evenementen zoals Muziekstad. Door de belasting voor horeca te verhogen - die volgens de gemeente ook meer klanten krijgt dankzij Muziekstad - is het evenement nu gered. Het plan werd door de coalitiepartijen voorgesteld tijdens de begrotingsraad.

Koud op het dak

Maar het valt ondernemers koud op hun dak. Ferhat Beytut heeft twee zaken in het centrum van Zevenaar en is niet te spreken over de gang van zaken. 'We hebben pas twee weken geleden een brief gekregen waar in stond dat de precario omhoog ging, en nu neemt de raad al een beslissing.'

Hij vindt het niet eerlijk dat de horeca opdraait voor 'de sponsoring van Muziekstad'. Beytut verwacht dat hij met zijn twee zaken ongeveer 4500 euro in het jaar meer gaat betalen. 'Ik heb best veel vierkante meters terras, dus dat tikt wel aan.'

Niet gastvrij

En zo denken meer ondernemers in Zevenaar erover. Ook Jan Nijlant - die een klein café heeft - baalt ervan. 'Ik vrees dat de prijs voor een biertje nu omhoog gaat, want we moeten dat ergens doorberekenen. ' Ja de gemeente wil een gastvrije uitstraling, maar dat bereik je niet zo', vult Beytut aan.

Verschillende oppositiepartijen zijn tegen de forse precarioverhoging. De gemeenteraad neemt woensdagavond een besluit over het belastingvoorstel.