Situatie Oeigoeren blijft onbesproken tijdens Chinees bezoek aan Arnhem

De Vroome ontvangt de delegatie in het kader van uitwisseling over culturele onderwerpen en evenementen. Er wordt een bezoek gebracht aan het Musis Sacrum en de Eusebiuskerk. In het Nederlands Openluchtmuseum zal de delegatie kennismaken met de democratische normen en waarden van Nederland, laat de wethouder weten.

De specifieke situatie van de Oeigoeren in het thuisland van de gasten zal onbesproken blijven. Grote delen van deze bevolkingsgroep met een moslimachtergrond zou vastzitten in ‘heropvoedingskampen’. Schattingen lopen uiteen van honderdduizenden tot meer dan een miljoen personen. Amnesty International spreekt van 'heftige mensenrechtenschending'.

'Hebben relatie met bestuur Wuhan'

'De redenering daarbij is dat we een relatie hebben met het bestuur van Wuhan', legt De Vroome uit. 'Daarin willen we spreken over die onderwerpen waar beide partijen zelf een verantwoordelijkheid voor dragen en uit eigen kennis en ervaring kunnen spreken.'

De fractie van DENK Verenigd Arnhem vroeg eerder al aandacht voor de Oeigoeren in de relatie met zusterstad Wuhan. 'Wij vinden het schandalig dat we zakendoen met Wuhan', zegt fractievoorzitter Talip Aydemir. 'Blijkbaar vindt het college het belangrijker dat we geld verdienen, dan dat we aandacht vragen voor de onmenselijke situatie van de Oeigoeren.'

'Zwijgen heeft nooit geholpen'

'Zo hoor je als Gelderse hoofdstad, die zelf een onderdrukking heeft meegemaakt, zeker niet te reageren', vindt Aydemir. 'Want 75 jaar geleden werden vele Arnhemmers ook enorm onderdrukt en namen anderen het wel op voor ons. Zwijgen heeft nooit geholpen.'

