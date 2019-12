Boze bewoners in optocht naar verhuurder

Samen gebracht door de SP in Arnhem lopen de huurders gewapend met uitvergrote foto's van de schimmel in hun woningen het kantoor van woningcorporatie Vivare binnen. De bewoners willen dat de verhuurder de schimmel aanpakt. 'Overal is er vocht en schimmel, het tocht allemaal, het stinkt', vertelt bewoner Yasmin Deniz. 'Ze doen er echt geen bal aan. Muizen, ratten, ze lopen er gewoon rond.'

'Wanneer je de ventilatie dicht doet, tocht het overal'

Het is natuurlijk zaak goed te ventileren. 'We hadden ook ventilator-roosters, maar die hebben ze vernield. Maar het is nog erger. Wanneer je de ventilatie dicht doet, tocht het overal. Het is een stuk kouder geworden.' En dat nog wel sinds Vivare de flatwoningen uit de jaren zestig aan het renoveren is, zo zeggen de bewoners.

'Het is ook een stuk gedrag'

Vivare zegt dat ze de klachten serieus neemt. De verhuurder zegt al jarenlang naar de oorzaak van de schimmel te speuren. 'Bij de één is het ook een stuk gedrag en bij de ander is het daadwerkelijk een probleem binnen de woning', zegt Marleen Boekhorst van Vivare.

De verhuurder gaat alle woningen waar schimmel is in kaart brengen en bekijkt dan wat er aan te doen is. Yasmin Deniz: 'Wij hebben als bewoners voorgesteld om de woningen plat te gooien. Bouw nieuwe woningen.'