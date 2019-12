Overvolle kinderafdelingen, maar in de Gelderse ziekenhuizen valt het mee

De kinderafdelingen van veel Nederlandse ziekenhuizen zitten voller dan normaal, berichtten de NOS en het Algemeen Dagblad woensdag. In Gelderland vallen de problemen relatief mee. Alleen in Harderwijk kan er op dit moment echt geen kind meer bij.

Elders in het land zijn de afdelingen overvol en worden patiënten overgeplaatst of doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Veel kinderen zijn, zoals vaak het geval is in deze periode van het jaar, ziek door griep of het RS-virus.

Kinderafdelingen van ziekenhuizen melden dat patiëntjes moeten worden overgeplaatst en dat operaties worden uitgesteld. Het is zelfs al enkele keren voorgekomen dat kinderen naar Belgische ziekenhuizen moesten worden gebracht omdat er in ons land geen plek is. Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) bevestigde dat eerder op de dag.

RS-virus

De oorzaak is volgens Illy een combinatie van een tekort aan kinderverpleegkundigen en een grotere hoeveelheid kinderen die verkoudheidsvirussen heeft opgelopen. Het gaat vooral om het RS-virus.

Ook in Gelderland liggen de afdelingen vol, maar het merendeel van de ziekenhuizen kan de toestroom nog net aan. 'We zitten op maximale capaciteit', zegt woordvoerder Margie Alders van het Radboudumc in Nijmegen. 'We kijken kritisch naar elke opname, maar we hebben nog geen operaties of opnames hoeven afzeggen. Het is ook de tijd van het jaar, het is dan altijd drukker.'

Wisselt per week

In Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede hebben ze op dit moment nog wel plek op de kinderafdeling. 'Wij vangen nu patiënten op van andere ziekenhuizen', zegt woordvoerder Iris Tollenaar. Vorige week was het andersom en zat de afdeling in Ede vol. Het wisselt per week, zegt Tollenaar. Dat beeld is volgens haar niet anders dan in voorgaande jaren.

Helemaal vol

Bij Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk is het plafond inmiddels wel bereikt. Daar zitten ze 'helemaal vol' en is er geen plek meer voor extra kinderen. Het is in Harderwijk ook drukker dan anders, zegt woordvoerder Elles Boot. De oorzaak is hier alleen niet een tekort aan kinderverpleegkundigen. 'Er zijn gewoon niet meer bedden dan nu', legt Boot uit. Het ziekenhuis staat in nauw contact met andere ziekenhuizen om de zorg te waarborgen en, indien nodig, patiënten elders onder te brengen.

Het Nijmeegse Radboudumc verwacht overigens wel dat de problemen volgende week af zullen nemen. Vanwege de kerstvakantie staan er sowieso minder opnames en operaties in de agenda en dat geeft ook weer ruimte op de kinderafdelingen.