Tuinevenement Gardenista vertrekt uit Rivierenland na succesvolle eerste editie

Het evenement trok afgelopen mei zo'n 15.000 bezoekers en telde 170 standhouders. Het werd door de organisatie als een groot succes beschouwd, al waren er wat logistieke problemen met de toegangswegen. Vorige maand nog kondigde de organisatie aan voor de tweede editie, van 13 tot en met 17 mei, graag weer terug te komen in Ophemert.

Nu is toch besloten om toch te kiezen voor havezate Den Alerdinck in Laag Zuthem, bij Zwolle. 'Na het succes van de afgelopen keer heeft het landelijke bestuur besloten dat we een andere locatie nodig hebben waar we kunnen doorgroeien', zegt projectleider Frits Hoogers. 'Deze locatie heeft zijn beperkingen wat betreft aanrijroutes en de oppervlakte van het evenemententerrein. We verwachten voor de tweede editie 25 procent meer toeschouwers. Dan zit je al bijna aan de maximale capaciteit van het terrein.'

Begrip

Het evenemententerrein in Ophemert is vijf hectare en wordt begrenst door een slotgracht. In Laag Zuthem heeft de organisatie 20 hectare tot haar beschikking. Volgens Hoogers hebben de partners in Rivierenland dan ook vol begrip gereageerd op de stap. 'Als je uit je jasje groeit, moet je een nieuw jasje hebben anders loop je voor aap. Iedereen snapt die stap.'

Alexandra van Dedem van kasteel Ophemert heeft inderdaad wel begrip voor het besluit. 'Ontzettend jammer', reageert zij. 'Maar ik begrijp dat de organisatie door het succes en het enthousiasme toch een switch wil maken naar een locatie met meer groeimogelijkheden.'

Voor de exploitatie van het kasteel biedt het ook weer meer ruimte. Van Dedem: 'We organiseren veel huwelijken, vergaderingen of seminars. Ik heb al veel aanvragen moeten afwijzen voor die periode. We waren nog in onderhandeling, maar je houdt het toch een beetje vrij.'

Investering vanuit de regio

Het vertrek van het tuinevenement is extra zuur voor de regio. Vanuit het regionale investeringsfonds van de gezamenlijke gemeenten van Regio Rivierenland is een forse financiële bijdrage geleverd aan de organisatie van de eerste editie. Het idee van het fonds is om met zo'n bijdrage de lokale economie op het gebied van recreatie en toerisme een boost te geven. Ook de provincie Gelderland, de Rabobank en het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland deden een duit in het zakje.

'We hadden heel graag gewild en gehoopt dat het een meerjarig evenement voor de regio zou worden', zegt Marien Borgstein van Regio Rivierenland. 'Zo hing de vlag er ook bij maar blijkbaar heeft de organisatie zich toch bedacht.'

De Regio doet geen uitspraken over de precieze hoogte van de bijdrage. Initiatieven kunnen een bijdrage van maximaal 30 procent van de kosten krijgen, met een maximum van een ton. Gardenista heeft de maximale bijdrage van 30 procent gekregen.

Nieuwe evenementen

Ondanks het vertrek van het evenement geen desinvestering, meent Borgstein. 'Het geld is terecht gekomen op het terrein van kasteel Ophemert; de infrastructuur om het geschikt te maken als evenemententerrein. De organisatie heeft er iets moois ontwikkeld en de plek is op de kaart gezet. Er is bewezen dat de locatie dit soort evenementen aankan, nu is het zaak te kijken welke andere evenementen er dan georganiseerd kunnen worden.'

Alexandra van Dedem deelt die mening. 'Het idee was de Betuwe op de kaart te zetten en dat is wel gelukt. Het is best lastig om met een externe partij te werken waarbij andere mensen zich opeens met het terrein gaan bemoeien. We zijn aan het nadenken hoe we met partijen uit de omgeving toch zo'n evenement met groen en streekproducten kunnen oppakken. Het was een hele fijne sfeer en dat wil je natuurlijk nog een keer.'