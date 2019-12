Voetballende meiden strijden om plek in Achterhoekse talentenselectie

Maar liefst negentig jonge talenten gaan zaterdag in Doetinchem met elkaar de competitie aan. Ze strijden om een plek in de nieuwe talentenacademie voor meidenvoetbal in de Achterhoek.

De eerste selectiedag van de MVVA, Meiden- en Vrouwen Voetbal Achterhoek, wordt een spannende. Er is maar beperkt plek voor de talenten die extra trainingen zullen krijgen op de velden van De Graafschap. De hoeveelheid aanmeldingen heeft Hilde Gerritsen, een van de initiatiefneemsters, behoorlijk overweldigd. 'We dachten misschien aan vijftig of zestig aanmeldingen. We zijn er heel blij mee.'

Zwolle of Twente

Hilde en mede-initiatiefneemster Anouk ter Bille vinden dat vrouwelijk voetbaltalent in de Achterhoek onvoldoende kans heeft om zich door te ontwikkelen. Er zijn onvoldoende faciliteiten bij Achterhoekse voetbalclubs op een niveau dat hoog genoeg is, en dus worden jonge talenten gedwongen om naar Zwolle of Twente af te reizen waar die faciliteiten er wel zijn.

Onderop aanvullen

Anouk ter Bille komt uit Lichtenvoorde en heeft vroeger in de nationale selecties van de KNVB gezeten. Ze leerde Hilde Gerritsen uit Ulft kennen tijdens een opleiding bij het NOC*NSF. Voor de selectie werken ze samen met zo'n dertig voetbalclubs in de Achterhoek. Het plan is om elk half jaar een nieuwe selectie te maken bij meiden onder de dertien, zodat de selecties steeds van onderop worden aangevuld.

Sponsoring

Er zijn zo'n 5500 vrouwelijke voetballers in de Achterhoek, dus voldoende om de beste talenten uit te selecteren. 'Ondanks de overweldigende belangstelling is er nog wel behoefte aan financiële steun voor de academie', zegt Hilde. 'We hopen dat meer bedrijven interesse krijgen als we straks echt concreet gaan beginnen.'

