Gezin raakt alles kwijt bij brand, tranen van geluk na fotoshoot

Arianne vertelt: 'We waren op vakantie toen er een telefoontje binnenkwam: bij het pand naast jullie is brand. Maar maak je niet ongerust, de brandweer zegt dat ze alles onder controle hebben. Later kwam er toch nog een telefoontje binnen: we denken dat het overslaat. We zijn toen heel druk geweest om de terugvlucht eerder te boeken. Toen we de volgende middag aankwamen in Brummen, was de brandweer nog bezig om na te blussen. En ja, toen was eigenlijk alles weg.'

'Je hebt niks meer wat je kent'

Ook dochter Emma vindt het moeilijk te bevatten. 'Het was ook mijn plekje, maar ik vind het vooral heel moeilijk om te zien wat het met mijn ouders doet. We hebben in de weken voor we op vakantie gingen heel hard gebikkeld om de winkel klaar te hebben voor ons hoogseizoen.'

Emma is vooral geraakt door het feit dat naast de zaak ook hun woonplek weg is. 'Als we niet boven de winkel hadden gewoond, hadden we nog een huis gehad, een thuis. Nu heb je helemaal niks meer wat je kent', vertelt Emma.

Op dit moment verblijft de familie in een appartement dat ze via via hebben verkregen. Het staat dicht bij hun oude huis. 'Het is volledig ingericht, dat is heel fijn en uiteindelijk zijn het maar spullen. Het is zo belangrijk dat je er allemaal nog bent. En als je daaraan denkt, kan je dat makkelijker van je afzetten.'

Verrassing

Hoewel de familie positief naar de toekomst kijkt, wil Jetty, de zus van Arianne, het gezin verrassen met een bijzondere wens. Ze vertelt: 'Mijn zus gaf aan vooral de foto's te missen. Ik ben thuis bezig geweest om mijn eigen foto's uit te zoeken om voor hen weer een compleet verhaal van vroeger te maken.'

Maar Jetty wil graag dat het hele gezin ook weer nieuwe positieve herinneringen krijgt. De wens gaat direct in vervulling tijdens de opnames van het programma Kerst Vier Je Samen. Overdonderd en met tranen van geluk mag het eindresultaat er zijn.

Foto: Shoots & More

Kijk hieronder naar het verhaal van de familie Teunissen.

