Bestuur Friends on Ice krijgt Jan Hilgerspenning

Het ijsbaanproject ontstond vanuit de stichting Vrienden Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV). Deze stichting haalde door het organiseren van charity dinners geld op voor de revalidatietuin bij het toen nieuw te bouwen ziekenhuis. De stichting was op zoek naar een nieuw doel en de heer Schuman stelde voor om een ijsbaan te organiseren op een van de mooiste plekken van Ede; het Openluchttheater ook wel ‘de kuil’ genaamd.

Zelfstandig stichting

Voor het ijsbaanproject werd de naam Friends on Ice bedacht en in 2004 werd Friends on Ice een zelfstandig stichting. Het hoofddoel van de stichting is het brengen van schaatsplezier voor zoveel mogelijk bewoners van de gemeente Ede. Ook is er nog regelmatig steun verleend aan de stichting Vrienden ZGV. Vijf jaar geleden werd de ijsbaan in overleg met de gemeente verplaatst naar het centrum van Ede en inmiddels is het aantal bezoekers per jaar gegroeid naar twintigduizend. Ook schoolkinderen uit de regio krijgen de kans om kennis te maken met schaatspret.Het bestuur van de stichting Friends on Ice weet met behulp van veel vrijwilligers en financiële steun een jaarlijks ijsevenement in Ede te organiseren. Tijdens de wintermaanden brengt de ijsbaan veel oer-Hollands schaatsplezier in het centrum van Ede.

Jan Hilgerspenning

De Jan Hilgerspenning is een nieuwe gemeentelijke onderscheiding. De penning staat voor je dromen najagen en nooit opgeven. De ontvanger van de penning draagt een waardevolle bijdrage aan de Edese samenleving. Het is een aanmoediging om een ‘hoogvlieger’ te worden. En een beloning voor doorzettingsvermogen en betrouwbaarheid. De burgemeester van Ede kent de penning toe.