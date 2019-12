Nieuwe verlichting voor Oude Kerk in Ede

De Oude Kerk in Ede wordt zaterdag voor het eerst aangelicht met nieuwe verlichting. Het ontsteken van de van de lampen is onderdeel van Lichtfestival, diezelfde dag in Ede Centrum. De verlichting gaat om 17:45 uur aan.

Lichtplan

Het nieuwe lichtplan is ontworpen door Belinda van Baalen van het bedrijf BAVA. Van Baalen is een specialist op het gebied van uitlichten van kerken, musea en andere panden. BAVA verzorgde eerder onder meer de verlichting van de Grote Kerk in Den Haag en van Rijksmuseum van Oudheden

Lichtfestival

De gemeente Ede organiseert het lichtfestival samen met ondernemers en evenementen zoals Zomerbries, Statues by night, Pop-up festival, NK Wielrennen, Heideweek en nog veel meer. We vieren gezamenlijk dat het werk aan de Grotestraat en de Torenstraat klaar is.

Wethouder Willemien Vreugdenhil is trots op wat bereikt is: 'De Grotestraat onderging een metamorfose. De nieuwe bestrating is prachtig geworden. De iepen en geveltuintjes maken het helemaal af. Goed voor de biodiversiteit en tegen de hittestress. En wat fijn dat ook de Torenstraat is meegenomen en er weer fraai bij ligt.'

Programma

Van 14:00 uur tot 19:00 uur is er van alles te doen. Er zijn levende standbeelden, kinderen kunnen knutselen, er is een Santarun en er zijn diverse muzikale optredens. Meer info: Ede.nl/feest