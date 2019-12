Miljoenenschade door explosie in transformator in Langerak

Door de explosie in een transformator van stroomnetbeheerder Tennet bij het verdeelstation in Langerak, is een miljoenenschade ontstaan. De brandweer kon dinsdagavond niet meteen ingrijpen omdat een grote hoeveelheid olie in brand stond, wat zorgde voor flinke rookontwikkeling.

'Qua schade is de transformator verloren gegaan', zegt Franscé Verdeuzeldonk, woordvoerder van Tennet tegen REGIO8. 'Die dingen kosten echt miljoenen. We moeten nog onderzoeken hoe groot de schade precies is.'

De brand ontstond dinsdagavond rond 18.00 uur aan de Rouwenoordseweg tussen Doetinchem en Langerak in de transformator.

Nablussen duurde hele nacht

Rond had 0.30 uur had de brandweer het vuur onder controle, waarna er de hele nacht is nageblust. Er was geen sprake van een stroomstoring in de omgeving en de elektriciteit kon gewoon geleverd blijven worden.

Boven Langerak en Hummelo was door de brand sprake van flinke rookontwikkeling. Vanwege de rook besloot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een NL-Alert te versturen naar inwoners van Langerak.

Technisch defect mogelijke oorzaak

Volgens de VNOG kunnen roetdeeltjes die in de omgeving terecht zijn gekomen, worden weggespoeld. Ook zijn er papiersnippers in de omgeving beland, maar die zijn ongevaarlijk.

Het is nog onduidelijk hoe de brand kon ontstaan, maar mogelijk is een technisch defect de oorzaak.

Zie ook: Brand in hoogspanningsstation Hummelo onder controle