Jongerenmaatjes gezocht

Een helpende hand of steun in de rug is voor sommige jongeren méér dan welkom. Dat kan preventief en ook naast of na (jeugd)hulpverlening. Match biedt jongeren een kans! Match is een maatjesproject van Humanitas, een landelijke professionele vrijwilligersorganisatie. Onze maatjes zijn enthousiaste vrijwilligers, veelal tussen de 18 en 50 jaar.



Momenteel zijn we op zoek naar maatjes in de kleinere dorpen in Gelderland: Aalst, Ammerzoden, Brakel, Buren, Poederoijen, Nederhemert, Rossum, Kesteren, Kerkdriel, Lienden, Meteren, Ochten, Zuilichem en Zoelmond. Een maatje is geen hulpverlener, maar iemand van buitenaf. Iemand die net dat ene duwtje kan geven. Belangrijker nog: iemand met wie het klikt. Een maatje geeft het goede voorbeeld, blijft investeren in de jongere, telkens weer. Ook geeft een maatje afleiding en vertrouwen.



Ben jij diegene op wie mensen vaak af stappen, wanneer ze hun verhaal kwijt willen? Weten mensen jou meteen te vinden, als ze ergens mee zitten? Omdat je goed kunt luisteren, niet snel oordeelt, maar goed weet aan te sluiten bij wat er voor de ander op het spel staat. Of omdat je van nature weet hoe je de ander tot steun kunt zijn? Dan zoeken we jou! Benieuwd wat het je als vrijwilliger oplevert? Bekijk dan eens deze video.



Kunt u een helpende hand bieden? Reageer dan hieronder.

