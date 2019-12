Honderd kerstengelen in Apeldoorn zorgen voor lichtpuntjes

Zo gaan meerdere klassen van het ROC Aventus in Apeldoorn langs bij iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken. Zo werden Alyson Richters en Christina Nahuway gekoppeld aan mevrouw Nieland en meneer van Dijk. De meiden maakten kerstkaarten voor de ouderen uit woonzorgcentrum Sainte Marie en namen ze mee naar de kinderboerderij.

'Ik vind het heel gezellig. Vooral met mevrouw Nieland, die kletst ook lekker veel', zegt Alyson. 'Ja, het is heel gezellig', beaamt mevrouw Nieland. 'Ik geloof dat het wel goed is om met elkaar te praten.'

Ook tussen kerstengel Christina en meneer Van Dijk klikt het wel. 'Meneer is een aardige lolbroek, we kunnen goed met elkaar opschieten. Het is gewoon mijn ding, om mensen blij te maken. Is een mens vrolijk, ben ik ook vrolijk.'

'Je kwam als uit de hemel gevallen'

Present heeft ruim 100 'engelen' gekoppeld aan mensen die het verdienen. Ook diverse bedrijven, 500 kinderen en leerkrachten van basisschool de Diamant, de Berea-Noord kerk en kinderdagverblijf Doomijn zijn gekoppeld aan zorginstellingen of huizen voor minderjarige asielzoekers waar ze kerstversiering gaan ophangen, kerstbomen zetten, een kaartje of koekjes brengen, liedjes zingen, gaan wandelen of gezellig een kopje koffie drinken.

'De beweging die het op gang brengt is zo mooi', zegt Mariska Bleyenbergh van Present Apeldoorn. 'Mensen zien echt naar elkaar om. We krijgen elke dag mooie verhalen binnen, van mensen die helemaal ontroerd zijn dat er 'zo maar' iemand aan ze had gedacht en ook van kerstengelen die vertellen dat ze ook na de adventsperiode langs blijven gaan.'

Eén van de kerstengelen werd gekoppeld aan een oude dame (93 jaar). Toen ze een kerstster wilde brengen was de vrouw bezig om haar bloedende been te verbinden, want ze had zich ergens tegenaan gestoten. De kerstengel bood haar hulp aan en even later reed ze de dame naar de huisarts en deed nog wat boodschapjes voor haar. 'Je kwam als uit de hemel gevallen', zei de vrouw.

Niet geïnteresseerd in goede bedoelingen

Ook kreeg Present een mail van een man die aangaf dat hij niet gediend was van de extra aandacht van een kerstengel. Hij is een mantelzorger en niet zielig. Hij was 'niet geïnteresseerd in de goede bedoelingen'.

Een paar uur later volgende een nieuw mailtje: 'Hedenmiddag is er al iemand namens u geweest met een Amaryllis bloem. Het was heel gezellig. Vind het nu spijtig van mijn bericht van hedenmorgen.' De volgende afspraak met de kerstengel was inmiddels gemaakt.

Present is de Tinder van de vrijwilligers

Present koppelt de vrijwilligers met mensen die hulp kunnen gebruiken, slaat een brug tussen groepen mensen. Op deze manier hoopt de stichting dat mensen meer naar elkaar gaan omzien. Present werkt vanuit het aanbod. Dus als een bedrijf, een gezin of vriendengroep zich aanmeldt gaat Present op zoek naar mensen die de aangeboden hulp kunnen gebruiken.

