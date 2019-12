Zorgen bij buurtbewoners over verdwijnen rotonde Europaweg

Buurtbewoners van de wijken Dichteren en De Hoop in Doetinchem maken zich zorgen over de verdubbeling van de Europaweg. Voor een betere doorstroming van het verkeer moet de rotonde tussen de twee wijken in verdwijnen, waardoor fietsers en voetgangers straks extra om moeten fietsen.

'Ik steek hier dagelijks over met de fiets en vind het jammer dat de rotonde gaat verdwijnen', zegt buurtbewoonster Thecla de Jong. 'Per dag maken honderden fietsers gebruik van deze oversteek en voor voetgangers is dit ook een korte route tussen de twee wijken. Straks moeten we gebruikmaken van een nieuwe fietsroute, maar dat betekent bijna twee kilometer om', zegt de Jong.

Frans Ter Horst woont slechts een paar honderd meter van de rotonde. 'Ik maak zeker tien keer in de wijk gebruik van de rotonde om over te steken. Ik fiets en wandel regelmatig een stukje door de omgeving of doe boodschappen aan de overkant in de wijk Dichteren.' Dat de rotonde straks verdwijnt betekent voor hem een heel eind om fietsen.

Belangrijke verkeersader

De Europaweg is één van de belangrijkste verkeersaders vanaf de snelweg A18 richting het centrum van Doetinchem. De gemeente wil de Europaweg verdubbelen vanaf de snelweg tot net voorbij de rotonde Auroraweg/Vancouverstraat. Dat heeft tot gevolg dat de rotonde met de fiets- en voetgangersoversteek straks verdwijnt.

Ook de PvdA betreurt het dat de rotonde met de oversteekplaats verdwijnt. 'Ik woon hier zelf ook in de wijk en mijn dochter fietst ook dagelijks over de rotonde naar school', zegt raadslid Ercan Koycigit. 'Het is straks heel lastig dat je meer dan 800 meter om moet fietsen, terwijl er nu nog geen goede voorzieningen zijn.'

'Veel mensen weten niet dat rotonde verdwijnt'

Onlangs heeft de partij een flyer actie gehouden voor het behoud van de rotonde met de oversteekplaats. 'Je hoort dat veel mensen het jammer vinden, maar ook dat veel mensen het niet eens weten dat de rotonde gaat verdwijnen.' Een goede oplossing lijkt volgens de PvdA dan ook niet in zicht.



Donderdagavond dient de partij tijdens de raadsvergadering wel een motie in voor een veilig voetpad naast het huidige fietspad aan de Europaweg, zodat voetgangers via de spoorwegovergang veilig naar de overkant kunnen lopen. 'Daarmee kunnen we de buurtbewoners toch wat tegemoet komen', aldus Koycigit.

Het CDA Doetinchem is groot voorstander van de verdubbeling en vindt dat er snel iets moet gebeuren aan de Europaweg. 'Er staan hier dagelijks files zowel 's ochtends als 's avonds', zegt raadslid Rob Veenes. 'In 2017 is een verdubbeling al aangekondigd, dus laat de gemeente het maar zo snel mogelijk realiseren.'

'Dergelijke beslissing niet uit de weg gaan'

De partij snapt dat het verdwijnen van de oversteekplaats een lastig besluit is voor buurtbewoners. 'Als je kiest voor een betere doorstroming, dan moet je een dergelijke beslissing niet uit de weg gaan. Een fietstunnel aan de Sicco Mansholtweg, een kilometer verderop, is volgens het CDA een goed alternatief.

Ook hoopt de partij dat de ondertunneling van de Europaweg onder het spoor nog steeds gerealiseerd gaat worden. "Ik betwijfel of deze er binnen vijf jaar ligt, maar ik verwacht dat er op termijn een tunnel of brug bij het spoor gaat komen", zegt Veenes.

'Ik hoop dat de gemeenteraad haar verstand gaat gebruiken', zegt de Jong. 'Laat de verdubbeling maar stoppen bij de rotonde aan de Sicco Mansholtweg. Ook Frans hoopt dat er een mogelijkheid tot oversteken blijft. 'Laten ze maar een verkeerslicht maken, zodat je alsnog veilig kan oversteken'.