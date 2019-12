Hoe geef je het centrum van Eibergen een hippe, moderne hartslag?

Zo'n vijftig inwoners en ondernemers uit Eibergen hebben dinsdagavond meegedacht over een invulling van het centrum van het Achterhoekse dorp. Hoe kan je een beleving aan het centrum hangen zodat inwoners, maar ook bezoekers, langer van Eibergen genieten? Het is een vraag die lastig te beantwoorden is.

door Melanie Lokate

De brainstormsessie gaat met name over de invulling van de Brink. Die wordt komend jaar aangepakt. Het gebied wordt grotendeels autovrij en dat betekent dat er ruimte is om nieuwe dingen te ontwikkelingen.

Van midwinterhoorn tot podium tot waterfontein

De ideeën gaan alle kanten op. Duidelijk is wel dat rivier de Berkel een belangrijke kracht van Eibergen is. De Berkel ligt op de grens met het centrum en verschillende aanwezigen hopen dat er een verbinding met de watergang gelegd kan worden. Een fontein of bedriegertjes, of misschien zelfs wel een soort van watergoot waarin het water stroomt richting de Berkel.

Iedereen wil ook dat het centrum bruist. 'Er worden heel veel activiteiten georganiseerd, maar tussen de activiteiten door gebeurt er niet zoveel', zegt één van de aanwezigen. 'Dat zou anders moeten'. Raph Schouten, verbonden aan openluchttheater Eibergen, opperde een podium op het plein. 'Daar kunnen bandjes optreden of scholieren een uitvoering doen. En op de momenten dat er niets is, kun je daar bijvoorbeeld ook op zitten om een appeltje te eten.

In Eibergen zit ook een actieve midwinterhoornclub en die willen niets liever dan een hele grote midwinterhoorn op het plein.

Logo en slogan moeten Eibergen op de kaart zetten

Om Eibergen nog meer op de kaart te zetten is er ook een logo ontworpen. Aan de basis van het logo liggen de letters EIB, de eerste letters van Eibergen.

Als je die opschrijft dan kun je daar een soort van vlinder of libelle uitzien. 'De vlinder staat voor transformatie en de libelle voor verandering, welvaart, kracht en speelsheid', zegt ontwerper Koen Beekmann van Helder. 'Maar die vlinder die moeten we vergeten, ik wil hier vooral mee aangeven dat Eibergen een verandering te wachten staat.'

Logo: Helder

Naast het logo is er ook nagedacht over een slogan. Grenzeloos Goed, Parel aan de Berkel, Verrassend en Veelzijdig. Het zijn zomaar wat ingrediënten voor een slogan die meegenomen worden in het bedenken van een nieuwe slogan.

'Eibergen heeft al een slogan: 'Het is fijn er te zijn'. Maar die slogan leeft niet echt', zegt Peter van Heek van de Taskforce Centrumplan Eibergen. 'Hij staat langs de oude N18 en misschien moeten we wel iets anders bedenken.'

Oprichting dorpscoöperatie

Eibergen wil graag een bruisend centrum en daarom is er ook een kwartiermaker aangesteld. Onder de titel Waardevol Eibergen gaat Piet Hoogers aan de slag om verbindingen te leggen tussen verschillende partijen. Hij heeft al ervaring in Twente en de komende tijd gaat hij een dorpscoöperatie oprichten.

'Met zo'n coöperatie gaan we met de ondernemersverenigingen samen aan de slag en we kunnen ook certificaten verkopen zodat er geld binnenkomt. Op die manier kunnen we grotere dingen aanpakken in het centrum', zo legt hij uit.

Onderwerpen die aan bod komen binnen een dorpscoöperatie zijn onder andere de aanpak van lege panden, maar ook veiligheid en promotie.

Hoe nu verder?

De Taskforce Centrumplan Eibergen verzamelt vanavond alle ideeën en gaat ze nu bekijken en beoordelen. Begin volgend jaar wordt duidelijk wat er met het centrum gaat gebeuren. Voor de zomer moet de schop de grond in.