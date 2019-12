Kritische Oosting baalt: 'Tweede helft heb ik me geërgerd'

Doelstelling was uiteraard het bereiken van de laatste zestien. Die klus werd al voor rust geklaard. 'Je hebt eigenlijk alleen maar iets te verliezen op zo'n avond. Het ging om de volgende ronde en met het resultaat ben ik tevreden. Je scoort snel en ik ben ook blij hoe we dan snel uitlopen naar 2-0 tegen een goed georganiseerde ploeg.'

Streven naar perfectie

Maar tot zover het positieve geluid van Oosting dinsdagavond. 'De tweede helft vond ik slecht. Ik streef naar perfectie en vind dat we gewoon meer kwaliteit moeten brengen. Je wil vastigheden zien. Het spel sneller verplaatsen. Dat hadden we ook afgesproken. Je kunt dingen goed trainen in dit soort wedstrijden. Maar het was na rust ondermaats. Ik miste ook de energie.'

Energie

Oosting baalde zichtbaar in de catacomben van GelreDome. 'Het is ook richting je publiek. Die moet je wat bieden. Ook als het al 4-0 staat bij rust. Dan maak je ze nieuwsgierig. Nu blijven ze misschien toch weg. Ik heb me echt geërgerd en had meer energie verwacht. Spelers kunnen zicht laten zien. Dat had in mijn ogen veel beter gekund.'

Chagrijnige Oosting

In de pauze werd Grot gebracht voor Linssen en later kwamen ook Tannane en debutant Aktas binnen de lijnen. Maar veel verbetering bracht dat dus niet in de saaie en gezapige tweede helft. Behalve de pers kregen de spelers na afloop uiteraard ook een chagrijnige Oosting onder ogen. 'Hoe de spelers hebben gereageerd? Ze hebben me aangehoord en dat was het.'

Cursus coach betaald voetbal

Toch was er deze week ook voldoende reden voor Oosting tot lachten. De Drent is toegelaten tot de cursus coach betaald voetbal. Volgende week wordt bekend wanneer hij gaat beginnen. Oosting moet binnenkort weer een pas op de plaats maken als Vitesse een nieuwe trainer heeft aangesteld. Hij keert dan terug bij het beloftenteam. Maar zijn ambities zijn duidelijk. Op termijn wil de Emmenaar het uithangbord en de hoofdcoach zijn van een profclub.