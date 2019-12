Vitesse is voor rust al klaar met amateurs Odin'59

Voor rust was het 'oefenpotje' al beslist. Vitesse kwam in GelreDome langzaam op gang, maar na de eerste goal ging het ineens snel. Bero bediende met een steekbal spits Buitink die met een subtiel balletje voor de 1-0 zorgde. Daarmee brak Buitink de ban en gaf Vitesse even vol gas.

De jacht op meer goals leidde al snel tot de 2-0. Darfalou profiteerde van een fout van Meendering die te laat uit zijn doel kwam. De pass van Linssen was echter op maat en de Algerijn kopte feilloos raak. Weer enkele minuten later maakte de goed spelende Vroegh er al 3-0 van. In de kluts, na goed werk van Lelieveld, drukte de middenvelder af. Het duel was daarmee al beslist.

Linssen als aangever

Vlak voor rust kopte Tomas Hajek de vierde treffer tegen de touwen. Weer was Linssen de aangever. Het was de eerste goal van de Tsjech in Arnhemse dienst. Tussendoor kreeg Vitesse overigens nog meer kansen, maar Odin bleef een grotere afstraffing bespaard.

In de tweede helft gebeurde weinig. Invaller Grot was nog wel even dichtbij de 5-0 met een kopbal en verder waren er nog kansen voor Bero en Bazoer, maar Vitesse deed het vooral rustig aan. De equipe van Oosting, na rust zonder Linssen, spaarde de krachten voor het laatste competitieduel van dit jaar thuis tegen VVV Venlo.

Zie ook: TERUGLEZEN | Vitesse bekert door na simpele zege