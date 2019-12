Oost Gelre moet opnieuw kijken naar verplaatsing leerverwerker Vitelco

Zo'n veertig buurtbewoners zaten op de publieke tribune om een duidelijk signaal af te geven aan de lokale politiek. De fractie van Onafhankelijken Oost Gelre diende een motie in om het college een duwtje in de rug te geven en wil dat het college opnieuw met het bedrijf om tafel gaat om te kijken naar bedrijfsverplaatsing naar het industrieterrein de Laarberg in Groenlo.

Complex probleem

Dat het gaat om een complex probleem bleek uit de reacties van de verschillende fracties. 'In 2006 hebben we al geprobeerd om het bedrijf te verplaatsen en we praten er nu nog over', geeft Jerry van der Meulen van D66 aan.

Ook de PvdA vindt het te lang duren om het bedrijf te verplaatsen. 'Het is een impasse waar we niet uitkomen. Dit bedrijf zou niet meer op deze plek moeten zitten', zegt Richard Klein Tank. 'Het is beschamend dat buurtbewoners al vanaf februari niet weten hoe het verder moet.'



Ook de coalitiepartijen CDA en VVD vinden dat er gekeken moet worden naar mogelijkheden voor verplaatsing. 'We moeten niet de illusie wekken dat we dit op korte termijn kunnen oplossen', zegt Kees Porskamp van de VVD. 'Maar we moeten hierover ook niet politiek blijven 'dimdammen'. Het CDA is benieuwd hoe vaak er controles plaatsvinden bij Vitelco en hoe er wordt gehandhaafd op de geuroverlast. 'Het is belangrijk om dit te controleren en regelmatig terug te koppelen', geeft Walter Leemreize van het CDA aan.

'Wij houden buurt op de hoogte van ontwikkelingen'

Volgens wethouder Bart Porskamp is de leerverwerker al meerdere malen gecontroleerd. 'Wij zijn hierover continu met de omgevingsdienst in gesprek die de controles voor ons uitvoert', aldus Porskamp. De gemeente is opnieuw in gesprek met Vitelco, maar de standpunten zijn niet veranderd.



'Het bedrijf geeft aan de geurhinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Wij houden de buurt daarin op de hoogte van de ontwikkelingen', zegt Porskamp. De wethouder moet uiterlijk in maart verslag uitbrengen aan de raad wat de mogelijkheden zijn voor verplaatsing van het bedrijf.

