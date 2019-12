Toon Hermans Huis Ede biedt kankerpatiënten en hun naasten een luisterend oor

Zwierig glijdt het penseel over de geschilderde leeuw. Wout (63) komt, nadat er kanker bij hem is geconstateerd, graag schilderen bij het Toon Hermans Huis Ede. ‘Je hebt hier lotgenoten, er wordt niet constant over je ziekte gepraat. Het is hier gewoon ontspannen en lollig.'

Samen met acht andere lotgenoten schildert Wout rustig door aan zijn schilderij. ‘Ik heb prostaatkanker met uitzaaiingen naar de longen en ik ben uitbehandeld’.

Wout is even stil, samen met de anderen in het atelier. ‘Het is zo,’ vervolgt hij. ‘Vroeger was ik veel meer gesloten en nu wordt dit steeds minder.’ Een veilige plek bieden om je verhaal te kunnen doen is dan ook een van de doelstelling van het Toon Hermans huis. Uit onderzoek van het IPSO (Instelling psychosociale oncologie) blijkt dat lotgenotencontact tijdens een ziekte de kwaliteit van leven verbetert. Dit wil het Edese inloophuis dan ook graag stimuleren door activiteiten aan te bieden waardoor de drempel om langs te komen lager wordt.

Foto: Omroep Gelderland

