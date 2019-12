'De koeien en paarden zullen niks zeggen', drugscriminaliteit teistert Heumen

In augustus werd een amfetaminelab ontmanteld in Overasselt. Foto: Omroep Gelderland

Met nog geen 20.000 inwoners en slechts vier kernen is de gemeente Heumen alles behalve groot. Toch wordt het geteisterd door drugscriminaliteit. Dinsdag kwam het tot een nieuw dieptepunt: wederom een drugslab in het buitengebied van Overasselt.

Heumen kent nogal wat buitengebied. Een makkelijke schuilplaats voor criminelen, stelt ook de lokale CDA-fractievoorzitter: 'Gebieden in het buitengebied zijn aantrekkelijk voor criminele organisaties. Die zijn ook niet dom. De koeien en paarden zullen niks zeggen', aldus Rob de Graaf.

Lab, vuurwerk en hennepkwekerij

Aan de Rotsestraat in Overasselt werd het grote, synthetische lab tijdens een routinecontrole aangetroffen. Het lab was buiten werking. Ook werd er 125 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden en een hennepkwekerij zonder plantjes. Alarmerende hoeveelheden, menen meerdere raadsleden.

Burgemeester Marriët Mittendorff houdt het bij een korte reactie: 'Als gemeente controleren wij samen met onze partners met enige regelmaat bedrijven, met name in het buitengebied en op industrieterreinen. Op deze wijze willen we ondermijning voorkomen.'

Reeks incidenten

Begin augustus werd even verderop, aan de Ewijkseweg, een professioneel amfetaminelab aangetroffen. Begin dit jaar was er een lozing van 4000 liter drugsafval in de gemeente. Het afval zat in lekkende vaten die langs dezelfde Rotsestraat waren gedumpt. Vorig jaar oktober lekte een busje een kilometerslang spoor van drugsafval door Heumen en Nijmegen.

'We liggen dichtbij Brabant, daar moeten we ons van bewust zijn. Maar dit baart wel zorgen', reageert Herman Katteler van de lokale partij Democraten Gemeente Heumen (DGH). Eerder pleitte hij voor meer buitengewoon opsporingsambtenaren in de gemeente om een oogje in het zeil te kunnen houden. Dat voorstel haalde het niet in de gemeenteraad.

Onderzoek afwachten

De burgemeester wil het nog niet hebben over extra maatregelen: 'De politie doet verder onderzoek en we wachten de resultaten daarvan vooralsnog even af', besluit ze.

