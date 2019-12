Gelderse boeren gaan gewoon protesteren: 'We willen goed zichtbaar zijn'

Willeam Schoonhoven is rundveehouder in Beemte-Broekland (gemeente Apeldoorn). Hij zat bij de Gelderse tak van Farmers Defence Force, maar spreekt nu op eigen titel. De vergunning voor zijn stal is door de provincie ingetrokken en hij heeft geen idee wat hij nu moet doen. 'Mijn vrouw en kinderen slapen er niet van', vertelt de boer.

Nu is hij boos en wil hij protesteren. 'Ik voer niet alleen actie voor mezelf, maar het gaat ook om de toekomst van mijn bedrijf. Mijn kinderen willen ook boer worden.'

'Zwarte dag'

Farmers Defence Force roept boeren landelijk op om acties bij distributiecentra uit te stellen. De rechter bepaalde dinsdag dat agrariërs de bevoorrading van supermarkten niet mogen blokkeren tijdens een zaak, aangespannen door het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Doen ze dat toch, dan staat hen mogelijk een boete van 100.000 euro per locatie te wachten.

Desondanks mogen zij van de rechter wél actie voeren. 'Maar de acties die de rechter wel ziet zitten, zien wij niet meer zitten. Die hebben we eigenlijk al vaak genoeg gedaan', aldus Schoonhoven.

Schoonhoven legt zich niet neer bij de uitspraken en is teleurgesteld in Farmers Defence Force. 'Een zwarte dag wil ik niet helemaal zeggen, maar het komt wel in de buurt.'

'We worden monddood gemaakt'

Schoonhoven en zijn collega's zijn, zoals hij zelf zegt 'behoorlijk pissed off.' 'Er is geen regie meer vanuit Farmers Defence Force. We worden als boeren monddood gemaakt. Dat de rechter nu meegaat met het CBL, is zeker een reden om ons te laten horen.'

Hij rekent op zo'n vijfhonderd boeren uit de regio, met trekker. 'De mensen die ik heb gesproken, geven aan morgen gewoon actie te voeren.' En willen de boeren dan distributiecentra blokkeren? Daarop geeft Schoonhoven geen antwoord. 'We willen in ieder geval goed zichtbaar zijn in Nederland woensdag.'

Hij is in ieder geval niet bang voor eventuele boetes. 'Die gelden voor Farmers Defence Force. Ik ben gewoon een boer. Als ik actie wil voeren, doe ik dat. Dan geldt die uitspraak niet voor mij.'

'Lijnen zijn kort'

Politie en burgemeesters houden er rekening mee dat de boeren woensdag toch gaan protesteren. 'Ik ga ervan uit dat het gewoon een nette actie wordt. Is dat niet zo, dan zullen we morgen kijken wat we moeten doen. De lijnen zijn kort en een gesprek is altijd mogelijk', zegt Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre.