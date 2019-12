Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars van start

Velen maken het helaas in hun leven mee: het overlijden van hun partner. Vroeg of laat, verwacht of onverwacht: voor vrijwel iedereen staat bij het verliezen van een dierbare je wereld stil. Dan is het fijn om erover te kunnen praten en steun te krijgen van iemand die iets soortgelijks heeft meegemaakt.

Sinds kort heeft Mens en Welzijn Voorst, de welzijnsorganisatie voor alle dorpen van de gemeente Voorst, een bezoekdienst bij partnerverlies. De bezoekdienst hebben wij opgezet omdat inwoners aangaven hier behoefte aan te hebben en wordt medegefinancierd door het Oranjefonds. Wij zien luisteren en langskomen als de beste medicijnen.

De Bezoekdienst zorgt ervoor dat ervaringsdeskundige vrijwilligers op bezoek komen bij rouwenden die hier behoefte aan hebben. Deze vrijwilligers - vaak zelf weduwe of weduwnaar - zijn getraind in rouwbegeleiding en zullen met aandacht en betrokkenheid luisteren. De herkenning, erkenning en steun bieden vaak troost. De begeleiding is op maat: zo vaak en zo lang als passend is én door een vrijwilliger waar de deelnemer een klik mee heeft.

Bent of kent u iemand in één van de dorpen van de gemeente Voorst waarvoor de bezoekdienst passend is? We horen graag wie we kunnen helpen!



Lijkt het u fijn dat er iemand langskomt? Reageer dan hieronder.