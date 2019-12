Raadsel voor Staatsbosbeheer: wie zet oranje stippen op onze bomen?

Staatsbosbeheer heeft geen idee wie de mysterieuze bomenstipper is en gaat bij de politie aangifte doen van vernieling. Hoeveel bomen een stip hebben gekregen is onduidelijk.

Vergissing lijkt zo gemaakt

Boswachter Twan Teunissen maakte het een keer eerder mee. 'Ik heb één keer één boom gehad waar een stip op stond die ook niet van ons was.' Dat stippen die wél door Staatsbosbeheer zijn aangebracht weer door onbekende worden verwijderd, komt ook voor. Daar valt nog makkelijker een voorstelling bij te maken: iemand die de kap van de bomen wil saboteren. 'Precies', zegt Teunissen. 'Maar niet dat mensen extra stippen gaan zetten.'

Een vergissing lijkt zo gemaakt. Een stip op een verkeerde boom en dan de zaag erin is een vrij onomkeerbare vergissing. Maar de stippen worden ruim van tevoren gezet. Teunissen: 'Vervolgens gaat onze ecoloog nog op pad om te kijken of wat is geblest - zoals wij dat noemen - dus waar stippen op staan, of dat ook weg mag.'

Er wordt dan bijvoorbeeld gecontroleerd op de aanwezigheid van roofvogels en dassen. Dan kan alsnog besloten dat een boom gespaard wordt. 'Dus alle bomen worden minimaal twee maal gezien.'

'Had mis kunnen gaan'

Maar als er daarna nog stippen worden bijgezet, kunnen er per ongeluk bomen sneuvelen die in het bos hadden moeten blijven staan. 'Als dan een aannemer komt om die bomen weg te halen, had het misschien mis kunnen gaan', reageert de boswachter. 'Maar je moet dit sowieso gewoon niet doen. Je spuit geen verf op bomen. Ik weet niet wat voor verf het was, maar wij gebruiken biologisch afbreekbare verf.'

Met de bomen is niets mis. Ze zijn niet ziek en vormen ook geen gevaar. De collega's van de boswachter die de stippen namens Staatsbosbeheer aanbrengen op bomen die om gaan, waren verbaasd toen ze op de illegale stippen stuitten op bomen die gewoon overeind moeten blijven. 'Ze zagen al snel dat de stippen iets anders van vorm waren dan degenen die wij zetten'.

'Fake'

Wie ook verbaasd keek toen hij stippen op enorme, monumentale Groesbeekse bomen zag, is Theo Giesbers van de Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek. 'Ik snap, als het om veiligheid gaat moet ik ze ook niet voor de voeten lopen', zegt Giesbers. 'Maar als die bomen echt om moeten, zou dan een second opinion niet op haar plaats zijn?', vroeg hij Staatsbosbeheer.

'Maar toen bleek alles fake te zijn. Het waren nepstippen.' Kort geleden maakte hij zich nog boos over bomen, elders in Groesbeek, die naar zijn idee niet gekapt moesten worden. 'Toen ben ik zo boos geworden en heb ik gezegd dat ik aangifte ging doen. Ze hebben daar zoveel vernield. En toen zijn de machines gestopt. Die zijn naar huis gestuurd.'

Stip is bepalend

Hij wil daarmee maar aangeven dat de gevolgen van de illegale stippen desastreus hadden kunnen zijn. De aannemers doen het in opdracht. Giesbers: 'Die gaan niet zitten redeneren: eigenlijk jammer van die boom. Dan hebben ze moeilijk werk gekozen. De stip is bepalend. Die zien stippen en hup daar gaat die boom. Dat was mijn grote zorg.'

'Ik kon het me ook niet voorstellen dat zulke enorme bomen zomaar in één keer om mochten', verwoordt Giesbers de ontluistering die zich van hem meester had gemaakt. Inmiddels is alles anders. 'Ze zijn ontstipt. Dat is een nieuw werkwoord', zegt Giesbers blij en opgelucht. Dinsdagochtend zag hij er nog één met een illegale stip. Daar heeft hij de boswachter onmiddellijk over ingelicht.

'En dan maar hopen', gaat Giesbers verder. 'Want ik kom ook niet overal. Het bos is groot. Ze zullen als Staatsbosbeheer waarschijnlijk toch moeten kijken als er een monumentale boom met stip staat: hebben wij dat gedaan of is hier iemand illegaal bezig geweest?'

Kap ligt gevoelig

De houtoogst in de Groesbeekse bossen raakt al jaren een gevoelige snaar bij de inwoners van het dorp die er graag wandelen. Tot in de gemeenteraad aan toe weerklinkt met regelmaat boosheid over de kap, die als te rigoureus wordt ervaren. 'Kappen is één ding, ik ben daar niet gelukkig mee. Daar ben ik heel eerlijk in', zegt Giesbers. De schade die de zware machines achterlaten zit hem niet lekker.

Boswachter Twan Teunissen snapt dat de Vereniging Behoud Dorpsgezichten Groesbeek wil weten hoe het zit. 'Ik kan mij goed voorstellen dat ze schrikken van dat er allemaal stippen staan.' Groesbeker Theo Giesbers hoopt dat het bij deze illegale stippen blijft. En mocht dat niet zo zijn: 'Dat we ze op tijd ontdekken voor de verkeerde bomen tegen de vlakte gaan.'

