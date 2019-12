Nijmegenaren eisen aanpak illegale kamerverhuur

De bewoners van met name het centrum vechten al jaren tegen de gemeente Nijmegen, die volgens hen de 'verkamering' een halt moet toeroepen; het splitsen van woonhuizen in kamers voor bijvoorbeeld studenten.

Overlast

Bij Wim Weyers in de straat is liefst tweederde van de panden verkamerd. 'Er worden hier talloze klachten ingediend. Geluidsoverlast, geluiden op straat, fietsen et cetera.'

In 2018 kwam in Nijmegen een strenger beleid om de overlast aan te pakken. Sindsdien moeten pandeigenaren al een vergunning aanvragen bij drie of meer kamers. Voorheen hoefde dat pas als zij hun pand hadden opgedeeld in vijf of meer kamers.

Huisjesmelkers

Ook de verkoopgrens waaronder een pand niet meer verkamerd mag worden is opgehoogd. Dat betekent dat er een groter arsenaal panden overblijft voor starters. Zij hebben nu vaak het nakijken omdat de huizen voor hun neus worden weggekaapt door huisjesmelkers.

Nog steeds veel illegale panden

Wethouder Tiemens beloofde om alle illegale panden aan te pakken, te beginnen met de buurten waar de problemen het grootst zijn. Bewoners van die buurten zien echter nog altijd veel panden waarvoor volgens hun informatie geen vergunning is aangevraagd.

Volgens wethouder Tiemens kost een en ander nu eenmaal veel tijd. Zelfs als is vastgesteld dat een pand illegaal verhuurd wordt kan de gemeente daar niet zomaar een einde aan maken. Tiemens: 'Gelukkig kunnen we huurders ook niet zomaar hun huis uitzetten. Pandeigenaren kunnen bezwaar maken, ze kunnen beroep aantekenen, dat neemt zo anderhalf jaar in beslag.'

2020 handhavingsverzoeken

Het blijft niet bij deze 100 handhavingsverzoeken. Eind 2020 willen de bewoners 2020 handhavingsverzoeken hebben ingediend, want zoveel illegaal verhuurde panden zijn er volgens hen nog in Nijmegen.