Broer omgebrachte Alex Wiegmink: 'Enorm balen dat Posbankzaak deels over moet'

De broer van de op de Posbank omgebrachte Alex Wiegmink baalt enorm dat een gedeelte van de zaak in de Posbankmoord over moet. 'We hadden het afgesloten, dit is enorm balen, maar we zagen het ergens ook wel aankomen', vertelt Peter Wiegmink.

door Gerwin Peelen

De Hoge Raad oordeelde dinsdag dat het proces tegen één van de twee veroordeelden - Souris R. - over moet worden gedaan. Souris R. en Frank S. kregen 18 jaar cel voor het doodschieten van Alex Wiegmink in 2003 op de Posbank.

De moord bleef jarenlang onopgelost. In 2016 stapte Frank S. naar de politie om te bekennen. R. werd later opgepakt na een intensieve undercoveroperatie.

Ze hebben R. laten geloven dat de organisatie ongelofelijk veel macht had Henny Sackers

Maar over die operatie heeft de Hoge Raad nu zijn twijfels. De politie zette de zogenoemde Mr. Big-methode in. De politie fingeerde een drugslab waarin R. werd betrokken. Souris R. kon - zo werd hem verteld - veel geld verdienen, mits hij zijn daden zou opbiechten aan de baas van de organisatie, Mr. Big.

Agenten lieten zich zien als geharde criminelen. 'Ze hebben R. echt laten geloven dat de organisatie ongelofelijk veel macht had', zegt hoogleraar strafrecht Henny Sackers.

'Dit was ons doel'

Souris R. bekende, maar zei later tijdens de rechtszaak dat dat grootspraak was. De Hoge Raad is kritisch op de gebruikte methode: de kern van het probleem is of R. wel in vrijheid heeft kunnen verklaren. De advocaten van R. zijn blij met de uitspraak en kraken de gebruikte methode.

'Er zitten elementen in die operatie die je er toe kunnen brengen om dingen te zeggen die je niet hebt gedaan', zegt Jacqueline Kuijper, advocate van Souris R. 'Je wordt in die criminele omgeving getrokken en als je niet zegt wat zij willen horen dan kan je vertrekken. Op een gegeven moment geef je dan heel veel op, dus dan 'beken' je maar.' Ze is natuurlijk blij dat het proces deels over moet. 'Dit was ons doel.'

'Tevreden en enorm opgelucht'

Souris R. is 'zeer tevreden en enorm opgelucht', zegt zijn andere advocate Wieteke Drummen. 'Hij zit al een hele tijd vast in spanning, dus hij is zeer opgelucht. Dit soort methoden zijn heel gevaarlijk want je weet niet of een verklaring betrouwbaar is.'

Dat het proces nu over moet, verbaast Henny Sackers niet. 'Dit was al geadviseerd en bovendien is het een vrij nieuwe methode. Nu wordt uitgeplozen hoe dit zit.' De Hoge Raad oordeelde dat ook een andere zaak waar de methode is gebruikt over moet: dat gaat over een moord in Kaatsheuvel. Daar werd gebruik gemaakt van een fictief IT-bedrijf.

Voor de broer van Alex Wiegmink is het een hard gelag. Toch is hij strijdbaar: 'Kom maar op.. Net zoals Souris R. denkt dat hij minder straf kan krijgen, denken wij dat de straf wel eens hoger kan uitvallen. Dat is net zo goed mogelijk.'

Door het oordeel moet een anders gerechtshof - die in Den Haag - de zaak opnieuw onderzoeken en beoordelen.

