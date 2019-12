Duizend zakken winterkleding na actie op radio

De allereerste Warme Winterkledingactie van Optimaal FM en Get A Grip heeft zo'n duizend zakken winterkleding opgeleverd voor mensen in de Achterhoek die het moeilijk hebben. Bij kledingbanken en de Mini Manna in Oude IJsselstreek, Doetinchem en Montferland waren de afgelopen dagen vrijwilligers druk in de weer om de laatste zakken ingeleverde kleding te verzamelen.

'Helemaal te gek'', zegt dj Balthazar van Puffelen van Optimaal FM. 'We zijn de actie drie weken geleden begonnen en we zeiden: 'als we tien mensen kunnen kleden, dan zou dat mooi zijn. 'Dat zijn er vele meer. Een grandioos succes.'

Van Puffelen merkte dat aan het begin van de week de opbrengst wat dunnetjes was, maar zag dat het in de loop van de week aantrok: 'Woensdag, donderdag en vrijdag was het booming overal.' Karin Geurts, directrice van de Kledingbank Doetinchem, kreeg ook positieve geluiden terug van de omgeving. 'Mensen vonden het een prachtig initiatief', aldus Geurts. 'Ze hadden dat op de radio gehoord, ze hadden het op de Facebook gezien. En ze grepen dat ook aan om bijvoorbeeld hun kinderen te leren wat het is om geen kleding te hebben. Dus gingen ze hier echt naar toe met een doel.'



Er waren inleverpunten in de gehele Achterhoek ingericht, waaronder de Protestantse Kerk in Silvolde, die de actie een warm hart toedroeg. Predikant Gerjanne van der Velde merkte op dat mensen het een ontzettend goed doel vonden en dat mensen ook iets wilde doen in plaats van alleen maar praten en zag dat de actie in de loop van de week steeds meer ging leven: 'De eerste dagen waren natuurlijk een beetje een sneeuwbal. Hoe verder we in de week kwamen, hoe groter de stapel werd. Dus dat was echt super.' Via een doorverwijzing van een hulpverleningsorganisatie kunnen mensen die warme winterkleding nodig hebben terecht bij een uitgiftepunt om een warme kerst tegemoet te gaan. Geurts: 'Mensen krijgen bij ons broeken, jassen, schoenen, ondergoed, sokken. Alles.'