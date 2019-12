Zussen realiseren nieuw huis voor broertje met syndroom van Down

Joost heeft het syndroom van Down en de familie was al een tijd op zoek naar een plek in de omgeving Maas en Waal, waar alle zorgbehoefte die Joost nodig heeft beschikbaar zijn. 'Alle bestaande opties vonden wij niet prettig. Hij verdient een fijne en veilige plek waar hij kan zijn wie hij is. Die plek konden wij in het reguliere niet vinden en toen waren wij brutaal genoeg om het zelf te gaan realiseren', vertelt Charlotte.

Op dit moment wordt er een huidig pand in Beneden-Leeuwen verbouwd naar veertien appartementen. De woonvorm is helemaal ingericht voor de bewoners die een verstandelijke beperking hebben.

Groot bord in de tuin

De nieuwe bewoners kijken er naar uit om in hun nieuwe huis te trekken. Ook Charlotte kan niet wachten en stuurde daarom een wens in bij het tv- programma Kerst Vier Je Samen. 'Als in februari de schilder is vertrokken en alles is ingericht dan is het helemaal klaar, maar we missen dan nog wel dat de omgeving kan zien wie er komt te wonen.'

De bewoners worden daarom in de studio van Omroep Gelderland verrast met een groot bord wat in de tuin geplaatst kan worden met hun logo en huisnummer. Joost is overdonderd en kan maar een woord uitbrengen: 'Fantastisch'.

Kijk hier hoe de bewoners worden verrast tijdens het programma Kerst Vier Je Samen.

De hele uitzending Kerst Vier Je Samen kijkt u hier terug