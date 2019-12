Uitkleden ziekenhuis van de baan, maar argwaan overheerst bij 'Vrienden van het SKB'

Het plan voor het sluiten van twee afdelingen in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is van de baan. Voorlopig althans, zo is de gedachte in Winterswijk en de rest van oostelijke Achterhoek. De stichting Vrienden van het SKB juicht niet al te uitbundig en blijft waakzaam.

door Domien Esselink

Santiz, het overkoepelende bestuur van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, tuigt de ziekenhuisboom weliswaar opnieuw op, maar de wortels blijven in Doetinchem in de grond staan, luidt de conclusie in Winterswijk. Daarom wijst burgemeester Joris Bengevoord op het ‘alternatieve plan’ van de ‘Vrienden van het SKB’: ‘Twee gelijkwaardige basisziekenhuizen in de Achterhoek die prima naast elkaar kunnen bestaan.’

'Betonmolens stilgezet'

Die boodschap heeft een Winterswijkse delegatie dinsdag overgebracht bij minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in Den Haag. 'Het was een goed gesprek, we hebben onze kant van de medaille kunnen vertellen', vertelde Henk Jan Mensink, voorzitter van de Vrienden van het SKB, na de bijeenkomst in Den Haag.

De stichting wil dat 'de betonmolens in Doetinchem worden stilgezet'. Dus nog geen nieuwbouw van het Slingeland, maar eerst met elkaar verder praten over de toekomst. 'De minister heeft ook oog voor Santiz en wil dat we met elkaar in gesprek gaan en dat er wordt gewerkt aan het herstellen van vertrouwen', aldus Mensink.

Te grote investering

De 'Vrienden' voelen zich gesteund door een notitie van Ad Huijsmans, die meerdere directie- en toezichtfuncties heeft bekleed, onder meer bij meerdere ziekenhuizen zoals het Rijnstate in Arnhem.

Huijsmans stelt dat beide Achterhoekse ziekenhuizen financieel gezond zijn en ziet geen aanleiding om de bestaande situatie nu te veranderen. Hij waarschuwt dat de huidige nieuwbouwplannen voor het Slingeland kunnen oplopen naar 300 miljoen euro. Volgens hem is dat een te grote investering, daar waar een kleine 70 miljoen euro, exclusief aankoop grond, kan volstaan voor een nieuw basisziekenhuis. Volgens de huidige berekeningen gaat nieuwbouw in Doetinchem 200 miljoen euro kosten.

Genoeg te bespreken

De openbare informatiebijeenkomst van de 'Vrienden van het SKB', woensdagavond in Groenlo, gaat ondanks het terugdraaien van de plannen gewoon door. Er valt genoeg te bespreken, zoals de mate van vertrouwen in het bestuur van Santiz. Bij de fusie in 2017 werd toegezegd dat er twee volwaardige ziekenhuizen zouden blijven in de Achterhoek. Twee jaar later bleek die belofte niets waard.

Wil Santiz de boel in slaap sussen? Er wordt met ingang van januari in een adviesgroep met zorgpartijen en colleges van gemeenten verder gepraat over de toekomst van de ziekenhuizen, maar de argwaan in Winterswijk wordt versterkt door de praktijk in het SKB. Bij vacatures krijgen sollicitanten te horen: op termijn ga je naar Doetinchem. En jongeren met een opleiding binnen het SKB, die altijd verzekerd waren van een baan, krijgen een ‘stop’ te horen. Maar er is een alternatief voor ze: het Slingeland in Doetinchem.

Ziekenhuissoap

Chrit van Ewijk, bestuursvoorzitter van Santiz, heeft ondanks het terugdraaien van de plannen nog wel wat uit te leggen in Groenlo. Er is sprake van een ziekenhuissoap en hoe valt de rol van de toch ervaren bestuurder, die Van Ewijk is, te verklaren?

De in Harlingen geboren zoon uit een onderwijsechtpaar groeide namelijk op in Winterswijk. Zijn ouders verhuisden vanuit Friesland naar Winterswijk om beiden les te geven op de St. Jozefschool. Hij had dus kunnen weten hoe een dergelijk bommetje onder het SKB in zijn voormalige woonplaats zou vallen.

