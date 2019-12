Wildopvang 'Onder de Regenboog' heeft klushulp nodig

Draai jij je hand niet om voor een scheef hangend deurtje, klemmend slot of een kapotte lamp? Kom dan helpen bij de wildopvang in Eck en Wiel.

Wij bieden hulp aan in het wild levende dieren zoals vogels, hazen en marters. Wanneer een ziek of gewond dier bij ons binnenkomt wordt deze geregistreerd, onderzocht en zo nodig worden er medicijnen toegediend bij de behandeling. Daarna worden ze apart gezet ter observatie. Voor de een is dat klein en donker, voor een ander juist warm onder een lamp of in de couveuse of juist in een buitenverblijf. Dierenambulances rijden bij ons af en aan, maar u kunt ook rechtstreeks uw gevonden dier bij ons brengen.

Om zoveel mogelijk dieren te helpen moet onze opvang weer grondig opgeknapt worden.

Enkele voorbeeld klussen zijn:

- Repareren en plaatsen hordeur

- Aanbrengen verlichting in voorraadhok

- Nalopen hang- en sluitwerk binnenverblijven en volières

- Plaatsen legplanken in de quarantaine

- Schoonmaak werk

- Vloertje storten

- Aanbrengen van regenkering aan enkele rennen. Op enkele plaatsen slaat de regen bij harde zuidwesten wind in enkele rennen.

- Aanbrengen van beplating moet dit voorkomen.

- Verfwerk van de grote opvang. Dit betreft gewoon onderhoud.

- Aanbrengen van goten

- Reparatie van kozijnen van de grote opvang. Het hout van de kozijnen zijn onderhevig aan houtrot en met name de lijsten moeten vervangen worden. Hetzelfde geldt voor het deur kozijn waarvan de onderdorpel aan het rotten is en vervangen moet worden.

Kunt u de wildopvang bij een of meerdere van deze klussen helpen? Laat hieronder uw reactie achter.