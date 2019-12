125 kilo zwaar vuurwerk en drugslab ontdekt in Overasselt

In Overasselt is een vermoedelijk drugslab ontdekt. Foto: Persbureau Heitink.

Aan de Rotsestraat in Overasselt heeft de politie dinsdag groot synthetisch lab aangetroffen. Het lab was buiten werking. Ook is 125 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden en een hennepkwekerij zonder plantjes.

Het lab en de kwekerij werden aangetroffen bij een gezamenlijke routinecontrole van onder andere de gemeente. Het vuurwerk werd bij toeval gevonden op een ander gedeelte van het terrein, meldt Officier van Dienst Ivo Dekkers.

Een gespecialiseerd bedrijf haalt het vuurwerk in Overasselt op. De politie is in grote getale aanwezig rondom het pand. Ook de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) van de brandweer is aanwezig.

Eerder drugslab

De schuur ligt niet ver van de locatie waar in augustus van dit jaar een drugslab werd ontdekt. Dat kwam aan het licht door een uitslaande brand in een schuur. In januari werden langs de kant van de weg in Overasselt ook tientallen vaten ontdekt.

