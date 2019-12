Historische klipper ligt nog steeds in de Arnhemse haven

'We zien hier de Hugo Grotius in de oorspronkelijke staat', vertelt Wiebe Gerritsma van de Stichting tot behoud van de stevenklipper Hugo Grotius. Hij toont een tekening van het vrachtschip met 'de zeilen in volle glorie, zodat hij weer over de Rijn kan varen.' Maar dat had dus al een jaar eerder moeten gebeuren.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Warme zomer

De scheepsroef is al ontmanteld, maar het schip wacht nog steeds op restauratie. Gerritsma: 'Dat komt doordat twee jaar geleden er een hele warme zomer was en er heel weinig water in de haven stond. Daardoor kwam het schip dwars te liggen, en kon er niks gebeuren. En we hebben heel veel pech gehad met goede vaklieden.'

Want historische scheepsrestaurateurs zijn dun gezaaid. 'Restaureren is echt maatwerk en daar heb je vakmensen voor nodig. Die moet je voor handen hebben', zegt projectmedewerker Angelique van Haeren.

Tegenslag

Daarnaast is er nog een tegenslag: de financiën zijn nog niet rond. De operatie kost een half miljoen en de provincie betaalt maar een deel (350.000 euro). 'Die heeft gezegd dat het belangrijkste is dat het schip weer in oorspronkelijke staat terug gebracht wordt en als een soort vlaggenschip kan dienen voor de provincie Gelderland. Want het is een schip dat ook op de Rijn heeft gevaren', vertelt Gerritsma.

Een eis is dat het schip straks een opleidingsschip en theaterschip wordt. 'We hebben een jaar vertraging, maar het gaat zeker lukken.'