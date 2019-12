Eén jaar na de vuurwerkbom in Opijnen is de schade nog steeds niet helemaal hersteld

Tijdens oud en nieuw 2019 schudde hun huis op zijn grondvesten, toen vlak voor de deur van Bas en Riet Hartman een vuurwerkbom afging. Een jaar later is een deel van de schade nog steeds niet hersteld, maar het echtpaar viert oud en nieuw als vanouds.

Het was even na middernacht op 1 januari 2019 toen Opijnen opeens werd opgeschrikt door een harde knal. Geen gewoon vuurwerk, maar een vuurwerkbom die zo'n kracht had dat bijna vijftig ruiten en twee deuren van drie panden ontzet raakten. Bewoners vergeleken de explosie met een 'bom uit het leger'.

Bas en Riet Hartman hadden geluk bij een ongeluk: waar ze normaal gesproken naast het raam in de woonkamer zitten, waren ze nu de deur uit om iedereen gelukkig Nieuwjaar te wensen. Hun ruiten lagen aan diggelen.

'Een domme actie'

'Ja, het was wel heftig', herinnert Riet zich een jaar later. Ze blijft haar nuchtere zelf en ziet niet op tegen de naderende jaarwisseling. Dat wordt er één als alle anderen, behalve die van 2019 dan. 'Het was een domme actie, maar niet gericht tegen ons.'

De daders meldden zich uiteindelijk bij de politie, maar hebben zich volgens Hartman nooit op de plaats delict laten zien.

Deel schade nog steeds niet hersteld

Toch is het effect van de vuurwerkbom een jaar na dato nog steeds merkbaar in het dorp. Een deel van de schade is nog steeds niet hersteld. 'Het glas zat er al snel in, maar de kozijnen moeten nog steeds geschilderd worden. Ook de voordeur heeft nog steeds schade. Die was toen ontzet. Maar hij kan wel dicht, hoor', vertelt Riet. Naar eigen zeggen heeft ze in al die tijd nog geen klusjesman bereid gevonden de klus te klaren.

Ook de naastgelegen cafetaria Big Bread werd destijds hard getroffen. En ook daar zijn ze nog niet klaar met het herstellen van de schade. 'De buitenkant moet nog geschilderd worden. Dat gebeurt waarschijnlijk volgend jaar', vertelt de eigenaar.

