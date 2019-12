Proces Posbankmoord moet bij één veroordeelde opnieuw

Het proces tegen één van de twee veroordeelden in de zogeheten Posbankzaak moet over, dat bepaalt de Hoge Raad dinsdag. Daarmee volgt zij het advies op van de advocaat-generaal, die in juni voorstelde dat de zaak opnieuw behandeld wordt.

In het advies van de advocaat-generaal staat kritiek over de undercoveractie die de politie gebruikte om verklaringen te krijgen van de verdachte in kwestie: Souris R. uit Veghel.

De Hoge Raad twijfelt of de verklaring van de man op een juiste manier is verkregen.

Undercoveragenten die zich voordeden als criminelen, beloofden R. dat hij 75.000 euro kon verdienen met de handel van xtc als hij zijn daad opbiechtte. Dat deed hij, maar noemde het tijdens de rechtszaak 'grootspraak'.

Posbankmoord

Frank S. en Souris R. werden door het hof veroordeeld tot achttien jaar cel voor de moord op Wiegmink. De 44-jarige hardloper werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op de Posbank, een natuurgebied bij Rheden. Zijn lichaam werd een korte tijd later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp.

De moord van Wiegmink bleef jarenlang onopgelost. In november 2016 kreeg Frank S. uit Boekel last van zijn geweten en legde hij bij de politie een bekentenis af. Later werd ook Souris R. opgepakt na de inzet van de undercoveragenten.

