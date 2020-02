Katholiek Kerkdriel met verkiezingen en rolschaatsmeisjes in dorpsfilm van 1970

Kerkdriel is anno 1970 nog steeds heel katholiek, met meisjes- en jongensscholen. Pas vier jaar later worden de klassen gemengd. Het borstbeeld van Monseigneur Zwijsen op het gelijknamige plein drukt ook een duidelijk stempel op het dorp vlakbij de Maas.

Kerkdriel is onderdeel van gemeente Maasdriel. De gemeente heet heel lang Driel totdat de Duitsers dat in de oorlog verwarrend vinden vanwege Driel bij Arnhem en er op 1 augustus 1944 Maasdriel van maken.

Eerste aartsbisschop en lokale politiek

Het centrale plekje in het dorp is het Monseigneur Zwijsenplein waar alle belangrijke evenementen zoals de kermis (nummer 1 nog voor carnaval) plaatsvinden. Zwijsen was de eerste aartsbisschop van Nederland en zoon van Kerkdriel. De filmploeg komt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen op bezoek en dat biedt PR-kansen denken de diverse lokale politici. Diverse posters en auto's met reclame voor plaatselijke partijen komen prominent in beeld. Lijst 1 wordt gevormd door Frans en Henk Goesten met de slogan 'De lijst voor iedereen' en Lijst 2 is Jos van Osch en hij is 'Uw beste maat'.

De Kerrolls waggelen over de klinkers - still uit film

Rolschaatsclub met internationaal succes

De jeugd van Kerkdriel vermaakt zich nog in de bibliotheek waar strips en tijdschriften worden gelezen. En dat de plaats aan het water ligt zien we als de plaatselijke reddingsbrigade oefent met een roeiboot, een groot deel van de jongeren kan namelijk nog niet zwemmen. De dorpsfilm eindigt met de traditionele optocht waarin een opvallende rol is weggelegd voor de rolschaatsclub Kerrolls (Kerkdriel - Rolschaatsen) die nog steeds bestaat en in binnen- en buitenland optrad vaak samen met jachthoorn- en trompetterkorps DES (Door Eendracht Sterk).

