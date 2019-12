Wildopvang in Eck en Wiel dreigt na de winter niet meer open te gaan

Inmiddels zijn er wel veel vrijwilligers die Marjolijn willen helpen met de verzorging, maar de hokken van de dieren vallen nog net niet van ellende uit elkaar. Er moet dus echt wat veranderen, zodat Marjolijn door kan gaan met het liefste wat zij doet: de verzorging van dieren en deze weer uitzetten in de natuur.

'Op het moment moet er zoveel gemaakt, gerepareerd en vernieuwd worden, maar we komen er gewoon niet aan toe. We zijn altijd bezig met het verzorgen van dieren. En dit moet nu gebeuren anders kan ik gewoon niet meer verder', vertelt Hoogland.

Op zoek naar handige mensen

In deze tijd zitten er minder dieren in de opvang waardoor een groot deel van de opvang leeg is. Marjolijn is van plan om de opvang tijdens de winter te sluiten zodat zij een groot deel kan gaan vernieuwen. Maar daarvoor is ze op zoek naar handige mensen.

Als verrassing in het programma Kerst Vier Je Samen van Omroep Gelderland wordt de wildopvang alvast onder handen genomen door een team enthousiaste klussers. Een aantal kleine klussen worden onder toeziend oog van Jan Hoogland, de man van Marjolijn, gemaakt. 'Dit is een echte opsteker voor de opvang. We vinden het heel fijn dat er een begin is gemaakt om de wildopvang weer op te knappen zodat we er in het voorjaar weer open kunnen gaan om dieren te helpen.' vertelt Jan.

Kijk hieronder om te zien hoe Marjolijn verrast wordt:

De opvang heeft komende winter nog hulp nodig. Wilt u in contact komen met de wildopvang in Eck en Wiel om een steentje bij te dragen? Kijk dan op de website van Gelderland Helpt