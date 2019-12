Een kopje koffie drinken, een eindje wandelen of een puzzel leggen: kleine dingen die een wereld van verschil kunnen maken. In het bosrijke gebied van Schaarsbergen ligt ’s Kooningsjaght. Op de woning van Hartenkoning 9 wonen ouderen met een ernstige verstandelijke beperking. De leeftijd van onze bewoners ligt tussen 45 en 86 jaar. Het is een rustige groep die genieten van de kleine dingen in het leven. Wij zoeken een vrijwilliger die onze woning net dat beetje meer kan geven.

Je steekt je handen uit de mouwen bij Siza. Siza is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. We lopen voorop als het aankomt op het samenwerken met de cliënt om zo onbeperkt mogelijk te leven met een beperking. Daarnaast investeren we veel in innovatie om in de toekomst nog meer zelfstandig te kunnen leven. Bij Siza is iedereen anders en dat vieren we!

Wij zijn op zoek naar iemand die sociaal is ingesteld en een goed luisterend oor heeft. Een klein beetje geduld zodat de bewoners je goed kunnen leren kennen, is wel handig.

Wanneer je vrijwilliger bent bij Siza – Hartenkoning 9, doe je mee! We hebben een mooi vrijwilligersbeleid waar een kerstattentie, een feestje op zijn tijd, een vrijwilligersovereenkomst en een reiskostenvergoeding onderdeel van zijn. Bewoners en de begeleiders van Hartenkoning 9 wachten met smart op je en zullen je welkom heten in het team.

Ben jij klaar om een verschil te maken? Reageer dan hieronder!