Randerode op zoek naar wandelvrijwilligers

Onlangs vierden we met onze rolstoel wandelclub 'buitenlust' ons 10-jarig jubileum. Deze wandelclub werd in 2009 opgericht voor cliënten van Zorggroep Apeldoorn: locatie Randerode. Nu 10 jaar later wandelen we nog steeds met een gezellige groep vrijwilligers, iedere maandagochtend van 10.00-12.00.

Weer of geen weer wij gaan naar buiten.



De komende 10 jaar zouden we dit graag blijven doen voor de cliënten. Vandaar de oproep voor nog meer vrijwilligers. Lijkt het je leuk om samen op pad te gaan en heb je tijd om op maandag 2 uurtjes mee te lopen en te helpen met duwen? Dan komen we graag met je in contact.



Bent u graag buiten en lijkt het u leuk om te helpen als vrijwilliger? Reageer dan hieronder.

