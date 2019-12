'Heb het nog nooit gedaan, dus denk dat ik het wel kan'; Heerts burgemeester van Apeldoorn

Een officiële erewacht van de Koninklijke Marechaussee patrouilleert voor het stadhuis. De rode loper ligt uitgerold, Ton Heerts treedt binnen. Aan het begin van de avond - zijn avond - maakt Apeldoorn zich op voor zijn nieuwe burgemeester.

Hotemetoten

Onder het massaal toegestroomde publiek bevinden zich ook PvdA-prominenten Job Cohen, Gerdi Verbeet en Jetta Klijnsma en verschillende (oud)burgemeesters, politiebonzen en militairen van de marechaussee. Heerts is immers zelf militair buiten dienst.

Ere wie ere toekomt, dat nemen ze bij de 'Kmar' letterlijk.

Foto: Omroep Gelderland

De 53-jarige Heerts, die geboren is in Tubbergen, woont al jaren in Apeldoorn. Hij vindt het bijzonder om nu burgervader te zijn van de gemeente waar hij ooit als 'broekie' binnenkwam, vanuit Twente, toen hij bij de marechaussee ging, begint hij zijn toespraak. 'Ik zat in een bus die vreselijk stonk naar diesel', herinnert hij zich zijn eerste rit naar Apeldoorn.

Een overvolle raadszaal, met PvdA-prominenten Verbeet, Cohen en Klijnsma.

Foto: Omroep Gelderland

Gezonde spanning

Sinds die eerste stapjes in Apeldoorn als militair zijn vele jaren verstreken. Heerts is een door de wol geverfde bestuurder geworden: bij de vakbond, de MBO Raad en als Kamerlid voor de PvdA. Maar burgemeester is hij nog niet eerder geweest. 'Burgemeester zijn is iets anders dan voorzitter van de vakbond. Dat realiseer ik me maar al te goed.'

Gezonde spanning heeft hij: 'Want ook al draag ik deze stad een warm hart toe, dat betekent nog niet automatisch dat de stad mij ook een warm hart toedraagt. Dat moet ik verdienen', aldus Heerts.

Pipi Langkous

Warme woorden van onder anderen zijn voorganger, interim burgemeester Petra van Wingerden, en commissaris van de Koning John Berends, die begin dit jaar Apeldoorn verliet om commissaris te worden in Gelderland.

Het is een bijzonder weerzien tussen de twee mannen, die elkaar al langer kennen, maar ook een weerzien van Berends met zijn oude stad en raad. Nu is de eer aan hem om Heerts te installeren, waarna Van Wingerden hem zijn ambtsketting en voorzittershamer overhandigt.

Heerts legt de eed af. Foto: Omroep Gelderland

Heerts besluit zijn toespraak: Het was de grote heldin van de jeugdliteratuur uit mijn kindertijd, Pipi Langkous, die zei: 'Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Pipi had zo bij de marechaussee gekund.'

Een staande ovatie volgt, erna een drankje in de ontvangsthal van het stadhuis en live muziek. En dan volgt donderdagavond gelijk Heerts' vuurdoop. Dan zit hij zijn eerste raadsvergadering voor.