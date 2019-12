Theatergroep OverMalbruggen is op zoek naar nieuwe spelers

Wij zijn een theatergroep in Malburgen (Arnhem). Wij willen graag mensen met verschillende (culturele) achtergronden verbinden en elkaars verhaal leren kennen en natuurlijk een hoop lol maken samen!

We zijn gevestigd in Arnhem maar iedereen is welkom! Of je nu jong of oud bent, veel of weinig of geen theater ervaring hebt! Laten we elkaar ontmoeten!

Zoals de naam zegt; het is een toneelgroep die de verhalen over Malburgen en omstreken vertelt, maar ook een project dat verschillen tussen mensen moet overbruggen.

Er zijn professionele regisseurs en een docent dans betrokken om de mensen te helpen met het vormgeven van hun verhaal. Er zijn 2 repetitiegroepen, op de maandagochtend van 11:00-13:00 en donderdagavond van 20:00-22:00 uur. op de maandagochtend is nog plaats voor spelers. Er is een gratis proefles, daarna kost het 12,50 euro per maand of 1,25 euro per maand als men in het bezit is van de Gelrepas.

Ook zin om mee te doen? Mee te spelen? Of mee te helpen? Reageer dan hieronder of kijk hier.