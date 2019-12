Duo besteelt supermarkt in Apeldoorn

Het is 19 juli, rond 14.15 uur. Twee mannen lopen deze supermarkt aan de Linie in Apeldoorn binnen.

Bij het schap met onder meer tandpasta pakken ze meerdere producten en leggen die in een winkelmandje.

Vervolgens lopen ze naar een gangpad waar geen camera hangt. De twee kijken of de kust veilig is en stoppen dan waarschijnlijk spullen in de bodywarmer van een van de twee. Want in het winkelmandje ligt dan alleen nog chips. Ze zetten het mandje weg en lopen de winkel uit.

Bekijk de beelden.

Herken je deze mannen of weet je meer? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie: 0800-6070 of 0800-7000. Het zaaknummer is 2019393091. Je kunt ook dit tipformulier van de politie invullen.